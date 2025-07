A- A+

MÚSICA Festa celebra o Dia Mundial do Rock com shows de bandas independentes do Recife Evento é uma realização do projeto Asteroides em Movimento, que prepara um festival para o mês de julho

Antecipando as comemorações do Dia Mundial do Rock, o espaço A Casa de Selva, no bairro do Derby, recebe um encontro de bandas da cena independente do Recife, no dia 12 de julho, às 20h.

A noite contará com shows de Matalanamão, Tao Rock Band, Colírio Elétrico e Ugly Boys. Na abertura, a música ficará por conta da banda Honestamente Cafajeste.

O evento é uma realização do projeto Asteroides em Movimento, que tem o objetivo de fortalecer a música autoral recifense. Os valores arrecadados com a festa serão revertidos para a próxima ação do projeto.



No dia 19 de julho, das 14h às 21h, será realizada a primeira edição do Festival Asteroides em Movimento. Além da programação musical, o evento contará com poesia, artesanato e feira típica, movimentando o Museu da Abolição, no bairro da Madalena.

Serviço:

Dia Mundial do Rock

Quando: 12 de julho, às 20h

Onde: A Casa de Selva (Praça do Derby, 17 - Recife)

Ingressos por R$ 15, com vendas antecipadas pelo Instagram (@fabiohenriqueseabrada )

