Evento

Festa comemora 10 anos do grupo Agenda Cultural RMR, no Terra, sábado (16)

Entre as atrações, Dunas do Barato com participação de Larissa Lisboa e Mayra Clara; e Regente Joaquim, convidando Bruno Lins, Isadora Melo e Publius

Dunas do Barato é uma das atrações da festaDunas do Barato é uma das atrações da festa - Foto: Divulgação

O grupo Agenda Cultural RMR, criado com o objetivo de compartilhar pelo whatsapp shows, filmes, oficinas e eventos ligados à cultura do Recife e Região Metropolitana, promove uma festa de comemoração pelos seus 10 anos de existência, neste sábado (16).

O evento será promovido no Terra Polo Cultural Café (Rua Bisco Cardoso Ayres, 467, Boa Vista), a partir das 16h, com ingressos à venda pelo Sympla.

Entre as atrações, Dunas do Barato trazendo Larissa Lisboa e Mayra Clara como convidadas; e Regente Joaquim, convidando ao palco Bruno Lins, Isadora Melo e Publius.

Nos intervalos, a música ficará por conta de DJ Barba, DJ Incidental e DJ Luana Lima.

SERVIÇO
10 anos da Agenda Cultural RMR
Quando: Sábado (16), a partir das 16h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bisco Cardoso Ayres, 467, Boa Vista - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla.
Instagram: @terra_polocultural

