BBB 23 Festa da líder Bruna Griphao tem Grécia como tema; confira os detalhes Com o tema "Grécia", país de origem da família da sister, a festa foi ambientada em um cenário com as famosas casas brancas com batentes de portas e janelas azuis

Bruna Griphao, que já foi Líder na primeira semana do BBB 23 junto com Larissa, ganhou sua primira Festa do Líder individual, na noite desta quarta-feira (1º).



Com o tema "Grécia", país de origem da família da sister, a festa foi ambientada em um cenário com as famosas casas brancas com batentes de portas e janelas azuis, lembrando Mykonos, junto das típicas flores de Bouganville.

O figurino incluiu muitos acessórios como braceletes e tiaras de louros. Durante a festa, os participantes puderam fazer a famosa quebra de pratos, tradição grega em grandes eventos como casamentos e aniversários.

Atrações da Festa

Para fazer a líder se sentir na Grécia, LEDs mostravam imagens da atriz no país de sua ascendência familiar. Os brothers puderam, ter seus momentos filmados em câmera lenta que eram mostradas no telão da festa.

Bruna conquistou a segunda liderança da Semana Turbo do BBB, e seu reinado termina nesta quinta (2). A primeira Prova do Líder da Semana Turbo coroou Sarah Aline como líder, mas devido à dinâmica do jogo, a psicóloga não teve sua festa.

Festa do Líder de Bruna Griphao

