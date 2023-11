Festa da Misty relembra icônica boate, no Club Metrópole, nesta sexta (10)

A- A+

A geração que frequentou a lendária boate Misty terá uma oportunidade de relembrar a casa que agitou as noites recifenses nos anos de 1980 e 1990. A festa "Misty - O Legado" acontece nesta sexta-feira (10), a partir das 22h, na pista New York do Club Metrópole (Rua das Ninfas, 125, Boa Vista).

A Misty foi inaugurada em 1979 na Rua do Riachuelo e em 1982 se mudou para a Rua das Ninfas, onde hoje funciona o Club Metrópole. A casa era frequentada por diversas tribos, entre góticos, modernos, clubbers, New Waves, punks, intelectuais e nomes descolados da alta sociedade, além dos artistas da época. "As pessoas se produziam pra ir e com muita atitude", relembra o DJ residente Tom Azevedo.

Era uma nova era para a música eletrônica na capital pernambucana com o orgulho de ser referência no entretenimento em veículos nas revistas Playboy, Veja e Isto É. A Misty era considerada o melhor som - em qualidade de áudio e tecnologia de iluminação da época. Filas e mais filas se formavam na calçada do sobrado 125 da Rua das Ninfas, na Boa Vista, onde hoje funciona o Club Metrópole. A entrada da boate era pela lateral e nesta festa de sexta-feira será revivida para dar ainda mais o clima Misty de ser.



Os ingressos antecipados custam R$ 50, à venda no Sympla ou no número/whatsapp 81.99163-1397.

Line up

O evento contará com Tom Azevedo e Barreto, dois dos DJ's residentes da antiga Misty, além dos convidados Coca EBM e Carlinhos Harmed, que irão tocar hits do Depeche Mode, New Order, U2, Madonna, The Cure, INXS, Pet Shop Boys, e o underground.



Pixies, System of Mercy, Nina Hagen também não faltarão no set da noite. "As Dinossauras" grupo composto pelas artistas trans Márcia Vogue, Sharlene Esse, Odilex, Raquel Simpson, Salário Mínimo e Christiane Falcão, todas frequentadoras e atrações frequentes da antiga casa.

"Essa será uma excelente oportunidade de relembrar e reencontrar muitos amigos. Lembrar histórias, como a primeira festa Hip Hop promovida pelo saudoso Chico Science que reuniu a turma rapper e grafiteiro. Velhos tempos e novos tempos tudo misturado como o jeito Misty de ser", finaliza Tom Azevedo.

Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro