Bruna Griphao e Larissa uniram seus gostos e fizeram a primeira festa do líder ficar marcada no BBB 23. Com os temas "Novela de época" e "Baile Megafunk", o agito contou com uma gaiola gigante e um cavalo para lá de realista, transportando os brothers para a vibe da comemoração.

Bruna foi presenteada com um set para interpretar uma cena de ação e Larissa teve suas imagens gravadas curtindo o baile funk com os outros participantes para serem exibidas simultaneamente na festa.

De olho na semana!

A festa tava boa, mas os brothers do BBB não demoram muito para voltar no assunto "jogo". Gabriel Santana e Marvvila falaram sobre a Prova do Líder, que acontece nesta quinta-feira (26). “O Líder amanhã é nosso, meu amor”, diz o ator. “Eu vou dar o meu melhor, não sei como vai ser. Eu sou desajeitada mas prometo que vou dar o meu melhor”, responde a cantora. “O que importa amanhã é a gente ganhar”, insiste o brother.

Já Gabriel Fop e MC Guimê comentaram que pretendem mandar Domitila direto para o Paredão caso ganhem a próxima Prova do Líder. Segundo os brothers, a modelo é uma das "plantas" da casa e precisa deixar o jogo.

"Eu vou ganhar o Líder amanhã, vou por a Domitila e a casa vai por outra pessoa. Ou eu posso ter outra opção, sei lá, votar na Marvvila", disse Gabriel Fop. "Na Key, por exemplo. Ela sozinha você bagunça não só o jogo dela, mas do Cowboy [Gustavo] também. Mas meu foco é Domitila", completou Guimê. "É o que o Black falou: a gente tem que tirar essas meninas plantas. A gente quer um jogo daora e o público quer ver isso", concluiu o modelo.

Queridômetro

Se você pensa que o Queridômetro é uma simples brincadeira... para os brothers não é, não! Paula e Gabriel conversaram sobre a atividade na sala, enquanto a festa rolava. “Coração partido me intriga. Biscoito beleza, alvo ok. Planta ok, mala ok, cobra ok. Agora, o coração partido, ele me intriga. Porque se a pessoa tá com coração partido ela se decepcionou comigo em algum momento. Que momento foi esse?”, questiona Paula.

Gabriel responde dizendo que pode ter sido fruto do Jogo da Discórdia. “Da minha parte não foi, real. Não iria mentir pra você sobre isso”, diz o ator. Amanda também entra na conversa e diz que recebeu coração partido de Cara de Sapato. "Com todo respeito, Sapato é bem sensível", diz o ator.

Os três conversam sobre o jogo e Gabriel dispara: “Tem muita coisa para se definir ainda. Tem coisa que eu não conversei do domingo, com meu grupo, até hoje, porque eu acho que não era o momento certo".

Será que vai rolar?

Ricardo diz para Sarah Aline que vai deitar, pois está focado na Prova do Líder. Ela lamenta, mas os dois começam a danar. “Você viu eu treinando aqui hoje?”, diz Ricardo. Ela rebate: “Eu não fico te olhando o tempo todo. Só às vezes, mas você me olha o tempo todo”.

A sister diz que está brincando, mas, em seguida, eles se beijam na bochecha e Ricardo fala: “Tá guardada comigo, você sabe. Você falou que a gente se pega lá fora”. “Era minha gêmea, não era eu”, responde a psicóloga. Ricardo diz que não pode se envolver com ninguém no jogo, e a sister dispara: “Mas quem disse que a gente vai ficar?".

Já na mesa de drinks, Gabriel Santana conta para Marvvila uma situação que aconteceu com Paula, há poucos minutos. “Eu vi que ela entrou, depois eu fui ao banheiro porque eu realmente queria. Aí eu falei: ‘Puts, me desencontrei dela’. Fui ao banheiro, voltei e ela estava tomando banho. Aí eu falei: ‘Você vai mudar para o quarto amanhã?’ Aí ela falou: ‘Vou’. Eu estava indo embora, encostei na parede e falei: ‘Você é muito linda’, ai eu senti que ela fez assim”, diz o brother, suspirando. Ele olha para a cantora e comemora.

