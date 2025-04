Festa de 60 anos da Globo começa com Roberto Carlos cantando "Emoções" para 400 artistas

A- A+

A festa agora é de quem quiser. A tradicional vinheta da TV Globo, que ecoa todos os fins de ano, ganhou novos ares nesta segunda-feira (28), em que se realiza o show em comemoração aos 60 anos da emissora, celebrados no último sábado (26).

O evento, realizado na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e transmitido ao vivo pela televisão, reuniu elenco de atores, jornalistas, diretores e convidados.

Antes mesmo de a festa começar, uma palavra se destacava entre os presentes: "sonhos". Afinal, o canal de TV ajudou a construir vários deles — tanto entre os artistas quanto no público.

Desde o início, o evento já deixava claro que seria grandioso, com pompa.

O tapete na entrada para os convidados era um prenúncio dessa atmosfera: em vez do tradicional vermelho dos grandes prêmios como o Oscar, a escolha foi por um azul, salpicado de pontos de brilho.

Era quase uma metáfora para o que se veria adiante — um céu iluminado pelas estrelas que surgiram na história da emissora.

A festa em si começou com uma fala de Paulo Marinho, Diretor-Presidente da Globo:

"A TV Globo é para todo mundo. Ser um lugar de encontros onde o país se encontra e se ouve. Somos uma TV que emociona, informa e faz pensar" disse o executivo.

Como era de se esperar, o pontapé foi dado com uma historieta sobre como o jornalista Roberto Marinho decidiu fincar as instalações do seu canal de TV. Tony Ramos encarnou o fundador do Grupo Globo.

Em seguida, Susana Vieira saiu do bolo de 60 anos (que foi escolhido em um reality show no “Mais você” de Ana Maria Braga).

Muito bem- humorada, a atriz lembrou que tem carisma e é “vitalícia” na emissora.

Em uma noite em que momentos lindos são relembrados, Roberto Carlos subiu ao palco para cantar “Emoções” com o público, que o acompanhou do primeiro ao último verso.

Nas apresentações, o que se vê é um destaque para a fábrica de contos de fada brasileiros, um dos grandes centros de produção televisiva no mundo.

