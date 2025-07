A- A+

SÃO LOURENÇO DA MATA Festa de Agosto terá shows de Dilsinho, Nattan, Thiaguinho, Os Tralhas, Calcinha Preta e mais O evento terá dez dias de shows e contará com artistas bastante conhecidos pelo público

A programação completa da tradicional Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, foi divulgada. Nomes como Thiaguinho, Os Tralhas, Conde, Calcinha Preta, Nattan, Dilsinho estão entre as atrações confirmadas. Com o tema "A festa dos seus sonhos", o anúncio foi feito pelo prefeito Vinícius Labanca, o vice-prefeito, Lucca Labanca, e secretário de Cultura, Esportes e Lazer, Adalberto Epaminondas.





Com dez dias de festa, os organizadores esperam que o número de visitantes e turistas seja ainda maior que nos anos anteriores e, por isso, neste ano, o Pátio de Festa foi expandido e terá 20 mil metros quadrados com capacidade para receber ainda mais pessoas.

As atrações contam com artistas nacionais e locais bastante conhecidos pelo público.

Tradição

A Festa de Agosto é a forma como é conhecida a comemoração profana do padroeiro da cidade: São Lourenço Mártir. A tradição que ultrapassa 100 anos de existência. É reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco desde o ano de 2022.



A festa de São Lourenço da Mata e região é um dos principais eventos artísticos do estado e incrementa e movimenta a economia local gerando emprego e renda tanto no município quanto nas cidades vizinhas.

Confira a programação completa:

Dia 01:

Irmã Kelly Patrícia

Dia 02:

Nattan

Dilsinho

Lipe Lucena

Luca Soar

Nathy Lima

Camila Moura

Dia 03:

Matheus e Kauan

Priscila Senna

Limão com Mel

Voadores do Forró

Palhaço Chocolate

Ewerton Guerra

Dia 04:

Conde

Tocha

Eduarda Alves

Michele Melo

Valquiria Santana

Dia 05:

Anderson Neiff

Os Tralhas

Elvis

Thaik

Lucas Frenético

Dia 06:

À Vontade

Calcinha Preta

Eric Land

Aki Tem Samba

Rubão

Dia 07:

Matuê

Hungria

DJ Emerson 7K

MC Jefinho

MC Akilo

Dia 08:

ATRAÇÃO SURPRESA

Thiaguinho

PV Calado

Luciano Santos

Aynã

Gheo

Dia 09:

Raça Negra

Seu Desejo

Grelo

Mano Jory

Humberto Salles

Sylmara Rachell

Dia 10:

Tarcísio do Acordeon

Léo Foguete

Raphaela Santos

Clara Sobral

Day Araújo

