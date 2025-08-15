A- A+

celebridades Festa de Bruna Marquezine ocupará quase toda a Ilha Fiscal, com exceção de dois espaços inegociáveis Para utilizar o espaço, atriz fez doação de cerca de R$ 80 mil para tornar a Ilha Fiscal mais acessível a pessoas com deficiência física

Bruna Marquezine preparou uma festa grandiosa para celebrar a chegada de seus 30 anos. Será, por sinal, na Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, um dos cenários mais emblemáticos do Rio Janeiro e que remonta até mesmo à história do país. O evento deve reunir cerca de 200 pessoas, incluindo amigos próximos como Sasha Meneghel, Xuxa, Sérgio Malheiros, Sophia Abrão, Angélica, Luciano Huck e (segundo alguns rumores) o ex-namorado, João Guilherme.

Pela “dimensão grandiosa” da festa, a atriz gastou cerca de R$ 80 mil, de acordo com O Globo, apenas com a reserva do local. O valor se deve ao fato de o evento ocupar praticamente toda a Ilha Fiscal, com exceção das salas de exposição e da parte superior do prédio, a torre, que são “inegociáveis” — assim, a festa ficará inteiramente no amplo plano térreo da ilha. Na composição do valor, também foram considerados o número de convidados e o período de duração do evento.

A concessão da Ilha Fiscal, entretanto, só é feita mediante o engajamento da pessoa interessada em um projeto cultural da Marinha, que administra toda a área. No caso de Marquezine, o interesse foi na doação do valor que visa tornar o ponto turístico mais acessível e inclusivo para os visitantes com deficiência física.

Para viabilizar o evento, segundo o jornal Extra, foi necessário reservar o local por, no mínimo, três dias: um para a montagem da estrutura, outro para a realização da festa e o último para a desmontagem. A publicação afirma que, contando outros gastos em relação aos serviços de decoração, buffet, som e iluminação, o custo total da comemoração chegue a aproximadamente R$ 1 milhão.

A festa de 30 anos de Marquezine promete estar entre os eventos mais luxuosos do ano. As comemorações, na verdade, iniciaram no próprio dia 4 de agosto, verdadeira data do aniversário da atriz. Ela reuniu familiares e amigos próximos para um jantar reservado no Rio de Janeiro. Depois, já nesta semana, ela preparou uma outra festa, dessa vez com a presença de nomes como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Juliette Freire.

