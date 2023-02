A- A+

BBB23 Festa do Líder Antonio "Cara de Sapato" terá como tema o MMA Festa do Líder acontece nesta quarta-feira (1)

Uma arena de luta de MMA vai ser a temática da Festa do Líder desta quarta-feira (1º) no BBB23, para celebrar o líder semana no reality, o lutador Antonio "Cara de Sapato".







Além do ambiente que vai remeter o brother à sua "casa" profissional, a festa também vai contar com pista de dança em formato de octógono - local em que os lutadores se enfrentam -, sacos de pancada e cinturão do campeão, entre outros itens.

No Instagram de Cara de Sapato, uma postagem do apresentador Tadeu Schmidt brinca com os seguidores, ao dizer que a produção do programa está com dificuldades em escolher o tema da Festa do Líder de logo mais. "É octógono ou sapataria?", indaga Tadeu.

