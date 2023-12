Festa de Nossa Senhora da Conceição agora é Patrimônio Imaterial Cultural do Recife

A- A+

Os primeiros minutos do feriado de Nossa Senhora da Conceição, esta sexta-feira (8), no Recife, chegou com uma boa notícia: a Festa de Nossa Senhora da Conceição agora é Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.



A sanção do Projeto de Lei n° 207/2023 foi assinada pelo prefeito João Campos durante a primeira missa campal desta sexta-feira (8), realizada à 0h, no Morro da Conceição, na Zona Norte da capital pernambucana. O PL foi dos vereadores Liane Cirne e Eriberto Rafael.

“Uma alegria e emoção muito grande subir o Morro da Conceição para assistir pela primeira vez a missa da meia-noite, que abre este dia 8 de homenagens à Nossa Senhora da Conceição. A força da fé se fortalece e renova a cada ano. E hoje ainda tive a satisfação de sancionar o projeto de lei dos vereadores Liane Cirne e Eriberto Rafael, que torna a Festa de Nossa Senhora da Conceição o nosso Patrimônio Cultural Imaterial”, afirmou o prefeito.

“De forma muito especial, quero pedir a proteção e a graça de Nossa Senhora da Conceição ao nosso povo em nome de uma grande e querida amiga, dona Sevi, que nos deixou neste ano. Ela tinha um sorriso largo e nos inspirava a cada visita feita ao Morro e ao Santuário", afirmou João Campos na madrugada desta sexta.



Foto: Rodolfo Loepert/PCR/divulgação



O prefeito reafirmou o que já havia anunciado, logo após o falecimento da moradora e uma das organizadoras da festa,: a próxima obra no bairro do Morro da Conceição terá o nome de Dona Sevi.





A 119ª Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro tem o tema Imaculada Conceição do Morro, ensinai-nos que toda vocação é graça e missão dada por Deus.

