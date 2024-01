A- A+

FESTA DE REIS Festa de Reis em Gravatá: Priscila Senna e Banda Labaredas integram programação Festa, tradicional na cidade agrestina, acontece neste sábado (13) e no domingo (14); o acesso é gratuito

Priscila Senna e a banda Labaredas são algumas das atrações das celebrações da Festa de Reis marcada para este fim de semana - sábado (13) e domingo (14) em Gravatá, Agreste pernambucano.



Com acesso gratuito, os shows, que acontecem no Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar, integram a programação da cidade que tradicionalmente festeja a data.



Além dos artistas mencionados, a banda Cavaleiros do Forró também é atração, junto a Lipe Lucena, Faby Mel e Moura Rossi.





Programação



Sábado (13), 21h

Moura Rossi, Banda Labaredas e Priscila Senna



Domingo (14), 21h

Faby Mel, Lipe lucena e Cavaleiros do Forró



Celebrações Religiosas

Além da programação profana, Gravatá também celebra a Festa de Reis com programação religiosa organizada pela Diocese de Caruaru através da Paróquia de Sant'Ana.



Com o tema "Ajoelharam-se diante d'Ele e o adoraram", apresentações de corais, quermese, missa campal e procissões, além de shows, estão na programação.

Serviço

Festa de Reis em Gravatá

Quando: Sábado (13) e Domingo (14), às 21h

Onde: Pátio de Eventos Chucre Mussa Zarzar

Acesso gratuito

