Cultura Popular Festa de Reis encerra ciclo natalino da Casa da Rabeca, na Cidade Tabajara, nesta terça (6) Tradicional festa chega a sua 30ª edição com homenagem aos 80 anos do seu criador, Mestre Salustiano em noite de apresentações culturais do Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda e mestres convidados

A Festa de Reis será celebrada em uma noite de apresentações culturais na Casa da Rabeca, na Cidade Tabajara, em Olinda, nesta terça-feira (6), a partir das 18h, com entrada franca. Esta é a 30ª edição do evento que vai comemorar os 80 anos que faria Mestre Salustiano, fundador da Casa e grande referência da cultura popular pernambucana.



Manifestação de origem católica, a festa celebra a visita dos Três Reis Magos ao Menino Jesus, mas tem raízes em celebrações pagãs antigas e ganha ainda mais significado nas tradições de folguedos populares, sempre presentes nas festividade promovida na Casa da Rabeca ao longo das últimas décadas.

Programação

Este ano, participam da festa o Pastoril da escola da tradição de Aliança, estreando no palco da Casa da Rabeca; o Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda, convidando mestres de Cavalo Marinho, entre eles Fabinho Soares e Brenno, ambos de Condado, Zona da Mata de Pernambuco. A animação ainda contará com Dinda Salú e o seu Forró de Rabeca.

A realização do evento é da Casa da Rebeca com apoio da Prefeitura de Olinda. O espaço conta com amplo estacionamento, gratuito, e segurança, além de área gastronômica.

80 anos de Mestre Salustiano

Defensor da cultura popular, Salu deixou para os filhos, netos e bisnetos, o legado de manter as raízes. O artista popular Manuel Salustiano Soares, conhecido como Mestre Salustiano, nasceu no dia 12 de novembro de 1945, no município de Aliança. Depois que passou a residir em Olinda, começou a ganhar fama comandando o Cavalo Marinho Matuto.

Foi fundador do Maracatu Piaba de Ouro. Em 1997, participou, com o seu grupo, do Festival de Cultura Caribeña, em Cuba.

Em Pernambuco é considerado um "patrono espiritual" da geração manguebeat e o rabequeiro pernambucano. Suas músicas são aclamadas por membros de todas as latitudes artísticas do Recife e do país.

Salustiano é um ícone da cultura popular brasileira. Sedutor, intuitivo e talentoso, ele envolve as platéias e faz todo mundo dançar sob os mais diversos gêneros musicais. Foi assessor de Ariano Suassuna na Secretaria de Cultura de Pernambuco. Em 2007, foi homenageado pelo seus 54 anos de carreira recebendo o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Sobre a Festa de Reis

A Festa de Reis – ou reisado – é uma manifestação cultural que chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses. As apresentações reúnem grupos de personagens ricamente vestidos – como o Mestre, Mateus e Catirina – e outros figurantes – que simulam batalhas por meio de cantos e danças em celebração ao Dia de Reis. Segundo a tradição cristã, ocasião em que o menino Jesus recebeu a visita dos três Reis Magos.

SERVIÇO:

Festa de Reis – 30 anos (80 anos de Mestre Salustiano)

Quando: Terça-feira, 06 de janeiro de 2026, 18h

Onde: Casa da Rabeca (Cidade Tabajara – Olinda/PE)

Casa da Rabeca do Brasil (Rua Curupira, 340, Cidade Tabajara – Olinda/PE)

Entrada gratuita

Mais informações: 55 81 9-9606-0181 | @casadarabeca

Site da Casa da Rabeca

