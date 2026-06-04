A- A+

FESTEJOS JUNINOS Festa de Santo Antônio do Monte reforça tradição centenária no Cabo de Santo Agostinho Celebração realizada em Ponte dos Carvalhos reúne manifestações populares, devoção religiosa, ações de sustentabilidade e homenagens a mestres da cultura pernambucana

A Festa de Santo Antônio do Monte, uma das mais antigas manifestações culturais e religiosas do Cabo de Santo Agostinho, prepara sua edição de 2026 reafirmando uma trajetória iniciada há mais de quatro séculos.

Realizada tradicionalmente no dia 13 de junho, a celebração tem como cenário o Monte de Santo Antônio, em Ponte dos Carvalhos, e reúne fé, cultura popular e memória coletiva.

Após um período de interrupção que se estendeu por vários anos, a festividade voltou a ser realizada em 2013, recuperando práticas históricas ligadas à devoção ao santo e às expressões culturais do município.

A programação reúne atrações ligadas ao universo da cultura popular nordestina, incluindo apresentações de forró pé de serra, coco de roda, ciranda, pastoril, quadrilhas juninas, grupos de bacamarteiros, Bumba Meu Boi e cordelistas.

Também fazem parte da celebração as cavalgadas que chegam de diferentes localidades da zona rural e de municípios vizinhos, além das atividades religiosas voltadas aos devotos de Santo Antônio.

Neste ano, a festa prestará homenagem a três nomes reconhecidos por sua contribuição à cultura popular e à própria trajetória do evento: a cantora Walkyria Mendes, defensora do forró tradicional; Mestre João Goitá, referência do coco de roda de Pontezinha; e o dançarino e quadrilheiro Mestre Eduardo Rodrigues.

Reconhecida oficialmente pelo município, a Festa de Santo Antônio do Monte integra o calendário cultural do Cabo de Santo Agostinho desde 2018.

Em 2026, a celebração também passa a contar com o reconhecimento de utilidade pública – por iniciativas do Legislativo e do Executivo municipais –, reforçando sua importância histórica, cultural e social para a população cabense.

Além das atrações artísticas e religiosas, a edição deste ano investe em iniciativas voltadas à sustentabilidade e à cidadania, como a distribuição de mudas, coleta seletiva de resíduos e atividades educativas desenvolvidas em parceria com organizações locais e órgãos municipais.

SERVIÇO

Festa de Santo Antônio do Monte 2026

Quando: 13 de junho, das 8h às 16h

Onde: Por trás da Fortlev (às margens da antiga BR 10) - Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho-PE

Aberto ao público

Instagram: @santoantoniodosmontes

Veja também