Qui, 04 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FESTEJOS JUNINOS

Festa de Santo Antônio do Monte reforça tradição centenária no Cabo de Santo Agostinho

Celebração realizada em Ponte dos Carvalhos reúne manifestações populares, devoção religiosa, ações de sustentabilidade e homenagens a mestres da cultura pernambucana

Reportar Erro
A Festa de Santo Antônio do Monte, no Cabo de Santo Agostinho, é centenáriaA Festa de Santo Antônio do Monte, no Cabo de Santo Agostinho, é centenária - Foto: Reprodução/Instagram @santoantoniodosmontes

A Festa de Santo Antônio do Monte, uma das mais antigas manifestações culturais e religiosas do Cabo de Santo Agostinho, prepara sua edição de 2026 reafirmando uma trajetória iniciada há mais de quatro séculos. 

Realizada tradicionalmente no dia 13 de junho, a celebração tem como cenário o Monte de Santo Antônio, em Ponte dos Carvalhos, e reúne fé, cultura popular e memória coletiva.

Após um período de interrupção que se estendeu por vários anos, a festividade voltou a ser realizada em 2013, recuperando práticas históricas ligadas à devoção ao santo e às expressões culturais do município. 

Leia também

• TV Brasil transmite festejos de São João a partir de sexta-feira (5)

• Oficina Francisco Brennand celebra São João com vivência de danças populares e atividades artísticas

• Luiz Wilson leva o forró e poesia ao Polo Camarão no São João de Caruaru

A programação reúne atrações ligadas ao universo da cultura popular nordestina, incluindo apresentações de forró pé de serra, coco de roda, ciranda, pastoril, quadrilhas juninas, grupos de bacamarteiros, Bumba Meu Boi e cordelistas. 

Também fazem parte da celebração as cavalgadas que chegam de diferentes localidades da zona rural e de municípios vizinhos, além das atividades religiosas voltadas aos devotos de Santo Antônio.

Neste ano, a festa prestará homenagem a três nomes reconhecidos por sua contribuição à cultura popular e à própria trajetória do evento: a cantora Walkyria Mendes, defensora do forró tradicional; Mestre João Goitá, referência do coco de roda de Pontezinha; e o dançarino e quadrilheiro Mestre Eduardo Rodrigues.

Reconhecida oficialmente pelo município, a Festa de Santo Antônio do Monte integra o calendário cultural do Cabo de Santo Agostinho desde 2018. 

Em 2026, a celebração também passa a contar com o reconhecimento de utilidade pública – por iniciativas do Legislativo e do Executivo municipais –, reforçando sua importância histórica, cultural e social para a população cabense.

Além das atrações artísticas e religiosas, a edição deste ano investe em iniciativas voltadas à sustentabilidade e à cidadania, como a distribuição de mudas, coleta seletiva de resíduos e atividades educativas desenvolvidas em parceria com organizações locais e órgãos municipais.

SERVIÇO
Festa de Santo Antônio do Monte 2026
Quando: 13 de junho, das 8h às 16h
Onde: Por trás da Fortlev (às margens da antiga BR 10) - Ponte dos Carvalhos - Cabo de Santo Agostinho-PE
Aberto ao público
Instagram: @santoantoniodosmontes

Reportar Erro

Veja também

Newsletter