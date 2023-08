Festa DIP traz ao Recife o DJ e produtor francês Wealstarcks; saiba a data

A- A+

Com quatro anos de trajetória, a Festa DIP anuncia sua primeira atração internacional. O DJ e produtor francês Wealstarcks está confirmado na próxima edição da festa, que ocorre no dia 12 de agosto, às 22h, na Casa Malassombro, no Bairro do Recife.

Wealstarcks chega ao Recife com a turnê “Amour Beija Flor”. No álbum de mesmo nome, ele expressa seu amor pela música brasileira e conta com participações de artistas nacionais como FBC, Mac Júlia e a pernambucana Alessandra Leão.

Completam o line-up da festa dois nomes da cena noturna recifense. São eles: a DJ e produtora Geni e Roupaspreta, projeto de discotecagem e pesquisa musical da artista sonora Anti Ribeiro.



Composto pelos produtores e DJs residentes HB, Vands e Kai, o DIP CREW surgiu em 2019. Reunindo artistas de todo o Brasil, como CyberKills (SP), Jaca Beats (RJ) e Leviathan (AL), a festa já chegou ao recorde de 2 mil pessoas em uma de suas edições.

Serviço:

DIP convida Wealstarcks

Quando: 12 de agosto, às 22h

Onde: Casa Malassombro (R. do Apolo, 219, Recife)

Quanto: a partir de R$ 60, à venda no site Shotgun e, no Pix, pelo Instagram da festa



