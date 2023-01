Festa do BBB 23 desta sexta-feira (27) terá show de Skank

A- A+

Os participantes do BBB 23 vão poder curtir o show da banda Skank durante a festa da casa, na noite desta sexta (27). O grupo, que está prestes a encerrar suas atividades, promete cantar os maiores hits de mais de 30 anos de carreira.

Um fato curioso: esta é a terceira vez que o Skank se apresenta no BBB. Eles já fizeram show no BBB 2 e no BBB 9. Em entrevista ao GShow, o vocalista Samuel Rosa fala da expectativa para o programa: "A gente vai fazer uma síntese do que tem sido o nosso show de despedida. Esperamos que seja uma grande noite".

Ele também conta sobre a participação na segunda temporada do reality. Na época, o vocalista estava compondo o hit "Vou Deixar" e, durante a passagem de som, tocou um trecho da música. "As pessoas que estavam em volta falaram: ‘que música legal, vai ser hit’. Curiosamente, no ano seguinte, a canção virou quase que um tema da edição. Me lembro que tocou muito no BBB, o que também ajudou a popularizar a música", disse o cantor.

