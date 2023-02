A- A+

BBB 23 Festa do BBB 23 foi marcada por ciúmes e revelações; veja o resumo do que aconteceu na madrugada Enquando os participantes dançavam, Cristian entregou jogo de aliado e Key reclamou de sisters

Gustavo teve a sua Festa do Líder nesta quarta-feira (8), como o tema “Agrobrother”. Em clima de fazenda, a madrugada do BBB 23 teve brother entregando jogo de aliado e sister com ciúmes.

Afastamento

Cara de Sapato desabafou com Amanda sobre as consequências do jogo em grupo do Quarto Deserto. Em conversa com a amiga, o lutador afirmou que Larisse tem se afastado dele.

Após perguntar se o brother tem certeza sobre sua percepção, a médica demonstrou apoio ao amigo. "É aquilo, é individual, não é porque boto o Fred, você tem que botar", complementou o lutador.



Revelação

Ao longo da festa, Cristian conversou sobre o jogo com diferentes participantes. Com Cara de Sapato e Amanda, o empresário falou sobre Fred Nicácio, seu companheiro no Quarto Fundo do Mar.





O lutador e a médica relembraram o desentendimento com Fred, que ao retornar do Quarto Secreto afirmou ter ouvido uma conversa na dupla, que teria trocado de assunto na presença de Bruna Griphao. Cristian revelou aos participantes qual seria o teor do papo.

“Sabe o que é que vocês estavam conversando? Que vocês iam trocar de quarto. Quando a Bruninha chegou, lembra? Que ele disse que tem um negócio na mão e não sei o que? É isso. É isso que ele tem na mão”, revelou.

Após a revelação, Cristian deixou os dois sozinhos. A dupla decidiu não contar para ninguém sobre o que descobriram e reafirmaram que o próximo voto de ambos para o Paredão será em Fred.

Mensagens do público

A festa contou com uma tela que exibia mensagens do público no Twitter para os participantes do reality. Foi a partir desses tweets que Key Alves e Gustavo descobriram que receberam um apelido de casal dos fãs: GusKey.

Os brothers se mostraram surpresos com o que leram. “Achei que eles estavam chamando a gente de KeyBoy”, afirmou Key. "O casal tá estourado", comentou Domitila.

Mais tarde, em bate-papo com Fred Nicácio, a atleta confessou que ficou assustada com a torcida pelo casal. "A cara do povo boladíssima. Eu quero ver quem que vai meter bronca agora. Quero ver", disse o médico.

Ciúmes

Key demonstrou ficar incomodada com os momentos em que outras sisters se aproximaram de Gustavo durante a festa. Para Nicácio, a jogadora de vôlei disse sentir que Larissa dá em cima do fazendeiro.





"Não vejo ela fazendo isso com todo mundo, só com ele”, reclamou a atleta. A participante também não gostou nada de ter visto o amante ajudando Bruna, que sentiu uma dor no joelho.

“Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Não tô entendendo. Se eu tiver com dor, não vou ficar pedindo pra ninguém ficar passando a mão no meu joelho. Tem coisa que tem que evitar”, afirmou.

