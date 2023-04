A- A+

bbb 23 Festa do BBB 23 tem reclamação de Bruna com a produção e alfinetadas entre Amanda e Alface Brother chamou a paranaense de "minha plantinha favorita" durante a madrugada

A madrugada foi de festa no BBB 23. O Top 5 se reuniu em uma celebração que contou com robôs dançarinos. Em dado momento, eles invadiram a pista e desafiaram os brothers a uma batalha de dança ao som de Crazy in Love, de Beyoncé.

Fotos de Bruna

Bruna Griphao deu o que falar nas redes sociais depois de se revoltar com a escolha das fotos exibidas no telão da festa de quarta-feira (19), no BBB 23. A atriz notou que suas fotos eram antigas, enquanto a dos outros participantes eram mais atuais.

“Tira isso gente, pelo amor de Deus! Que quê isso? Tô muito p*ta”, reclamou a loira. “Deu, né, Bruna? Deu, né? Tudo tem limite”, repreendeu Larissa. “P*rra, olha minhas fotos! P*rra”, continuou Bruna.

Em seguida, em uma conversa com Aline, ela continuou: “As suas fotos são perfeitas. A da Lari, da Amandinha também, até as do Facinho! Sacanagem o que fizeram comigo […] Essa foto é de um filme. Eu odeio essa foto! Que foto é essa?! A única que eu gostei é a minha criança, só”.

Alfinetada entre Amanda e Alface

Durante a noite, Amanda e Ricardo trocaram farpas "de brincadeira". Tudo começou quando o sergipano estava se filmando com o celular e disse que eles "fizeram o melhor" ao longo da jornada no programa.

"Esse daqui na maior passada europeia, conseguiu ganhar um voto apenas durante o programa. Cara fez história, mas dá o prêmio pra mim e não pra ele", alfinetou Amanda. "Falar uma coisa, gosto demais de você. Olha, essa é minha plantinha preferida. Brincadeirinha", respondeu o biomédico, enquanto dava um beijo na bochecha da sister.

"Sorte dele que não peguei nenhum líder", disse ela. Na sequência, os dois se abraçaram.

