Festa do BBB 24: Rodriguinho dançando, azaração e empolgação na pista; confira os destaques

A quinta festa do BBB 24 foi marcada por empolgação e emoções à flor da pele. Um show especial da banda Jota Quest, que comemora 25 anos de trajetória, emocionou os participantyes na madrugada desta quinta-feira (25). A noite reservou surpresas como a animação do pagodeiro Rodriguinho, que finalmente dançou e cantou na pista junto aos colegas de confinamento. Rolou também muita paquera entre Leidy Elin e Juninho, além de outros encontros apimentados.

No meio do show ou nos cômodos da casa, o elenco se divertiu, mas também jogou e traçou estratégias para a sequência da competição.



Especial de Jota Quest

A banda mineira celebrou os 25 anos de carreira no palco do reality. "Estou feliz demais de estar aqui", comentou Rogério Flausino, vocalista da banda, que apresentou uma música nova em parceria com Vitor Kley e promoveu até roda acústica ao som do hit "Só Hoje", de 2002, para emocionar o elenco da casa. "No auge da minha paixão com a pessoa que estou hoje", relembrou Wanessa. Dentro da casa, Rodriguinho disse que se inspira em Marco Tulio, guitarrista do Jota Quest.

Um quase beijo

O clima esquentou quando Juninho fez sua dança sensual na frente de Leidy Elin, que estava sentada. O brother se aproximou da trancista dançando com um morango na boca. Ela negou, mas acabou cedendo e mordeu a fruta oferecida pelo brother. Juninho deu beijo no rosto de Leidy Elin e os colegas de confinamento comemoraram.

Isabelle foi conversar com Leidy e perguntou: "Está incomodada com esse tanto de brincadeira?" Leidy Elin avisou aos colegas de confinamento que não quer ficar com ninguém no BBB 24. Depois, ela conversou com Juninho sobre o assunto. Juninho também foi aconselhado por Davi a respeitar o espaço de Leidy: "Vai ficar feio para você". Mais tarde, Leidy Elin e Juninho voltaram a dançar grudadinhos e a sister ainda elogiou o carioca: "Cheiroso".



Pista quente

Empolgado, Marcus Vinicius puxou Yasmin pela cintura, colocou a sister no colo e ela reagiu: "Se você fosse hétero..." Deniziane e Matteus também ficaram coladinhos. Os dois foram até "abanados" por colegas que incentivaram o beijo. Em outro momento, Alegrete se sentou, e a mineira sentou no colo dele. "Tu é má também, né? Sabe provocar", reagiu Matteus. Mais tarde, a sister ficou observando o brother de longe e admitiu para colegas: "Me tira do sério".



Dancinhas e mais dancinhas

Marcus Vinicius se jogou na pista ao som de 'Crazy In Love', de Beyoncé. Enquanto isso, Luigi arrasou na coreografia ao som de 'Danza Kuduro', hit de Don Omar e Lucenzo. Depois, Alane e Marcus fizeram os passos de 'Anaconda', de Luísa Sonza, e Beatriz se esforçou para acompanhar a dança.



Joga y joga

Em conversa com Juninho, MC Bin Laden avisou sobre sua estratégia. "Vamos ter que nos distanciar para entender". O funkeiro também conversou com Lucas Henrique sobre a postura de outro brother: "Vai comprar briga que não é dele". Isabelle falou com Michel sobre suas relações na casa: "Não sou amiga de todos". Já Pitel fez um desabafo com Fernanda: "Não é possível que eu sou tão insuportável". Michel avaliou que Yasmin e Wanessa estão em "zona confortável". Marcus Vinicius explanou seu voto em Rodriguinho e avaliou o comportamento do cantor: "Tanto faz estar aqui".

