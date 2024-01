A- A+

BBB 24 Festa do BBB 24 terá Léo Santana, Kevin O Chris, Pixote, DJ Marlboro, Tati Quebra Barraco e Valesca Confira as atrações das festas da semana na casa mais vigiada do Brasil

O palco do BBB 24 estará recheado de atrações nesta segunda semana do reality. Nomes do funk, do pagode e do axé baiano vão agitar a casa e aliviar a tensão do elenco em meio a um Paredão e outro. Nesta quarta (17), Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote se apresentam no BBB.



O GG da Bahia traz os últimos lançamentos da carreira, como “Cama Repetida”, “Posturado e Calmo” e “Zona de Perigo”. Já entre as músicas escolhidas por Kevin O Chris para animar o bailão do BBB, estão “Faz um Vuk Vuk”, “Tá Ok” e “Papin”. O grupo Pixote chega trazendo hits do pagode, como “Mande Um Sinal”, “Meu Amor” e “Nem de Graça”.

Festa de sábado (20) - mais funk

No sábado (20), DJ Marlboro entra em cena e toca os clássicos do funk que atravessam gerações. Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda chegam juntas para dar voz a seus maiores sucessos e participam de outros números ao lado do DJ. Entre as músicas previstas para o show, estão “Rap da Felicidade”, “Boladona”, “Beijinho no Ombro” e “Só Zueira”.

