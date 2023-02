Festa do líder e aniversariante Gustavo terá temática rural, nesta quarta-feira (8)

A- A+

A comemoração será dupla para Gustavo, nesta quarta-feira (8), no BBB 23. Líder e aniversariante da semana, o Cowboy vai celebrar sua festa em um ambiente pensado em cima do seu estilo de vida rural: com temas ligados à agropecuária, onde o participante cresceu e trabalha.



Para ajudar Gustavo a matar a saudade da sua fazenda, a produção vai disponibilizar quadriciclo, trator e barris compondo a cenografia. Um lounge instalado dentro de um container poderá servir para os aprticipantes conversarem sobre o jogo. Nas telas da festa, imagens do líder em sua rotina no campo serão exibidas, segundo o Portal Gshow.

Outro equipamento que promete divertir os confinados será um simulador de rali, além de cavalinhos de madeira. Wisky e churrasco, preferências de Gustavo, serão oferecidos para o cardápio da noite.



Aniversário

Para celebrar o aniversário de Gustavo, que completou 28 anos nesta terça-feira (7), a produção providenciou um bolo para que todos possam cantar parabéns ao mato-grossense.

