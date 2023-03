A- A+

BBB 23 Festa do Líder é confirmada com ou sem Fred; entenda as repercussões do Quarto Branco no evento Brother corre sério risco de perder sua própria festa de liderança

Os últimos líderes do BBB 23 estão convivendo com uma maré de azar. Após Cezar ganhar o Castigo do Monstro e amargar a Xepa durante sua liderança, o novo líder da semana Fred também está em uma sinuca de bico. Escolhido por Domitila Barros para acompanhá-la no Quarto Branco, ele corre o risco de perder sua própria festa.

A produção do programa já decidiu que a festa do líder acontecerá com ou sem a presença de Fred.

Entenda as possibilidades

A única chance de Fred ter a oportunidade de curtir sua festa é se Domitila desistir da prova de resistência do Quarto Branco nesta quarta-feira (8), pois mesmo que Fred desista do desafio para aproveitar sua festa, será informado que o perdedor precisará ficar no carro até a quinta-feira (9).



Quarto Branco

Os participantes do reality acordaram com uma surpresa no jardim da casa: um botão. Quem apertasse primeiro, seria levado à dinâmica e ainda teria que escolher outro participantes. Domitila foi a primeira a acioná-lo e levou Fred consigo para o Quarto Branco, onde os dois participantes vão participar de uma prova de resistência dentro de um carro.



Quem desistirr, vai para o Paredão. Quem vencer, fica imune e de quebra ainda ganha o carro. O prazo limite é o programa de quinta-feira (9). Caso nenhum deles tenha desistido, o desfecho será realizado ao vivo.





