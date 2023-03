A- A+

bbb 23 Festa do Líder e nova integrante: saiba o que vai rolar no BBB 23 nesta quarta (15) Dania Mendez, vinda diretamente do "La Casa dos Famosos"

Dia de quarta-feira é dia de Festa do Líder. E ao que tudo indica, o tema será um baile funk, inspirado na vida de MC Guimê, o Líder da semana. Mas o jogo vai ficar ainda mais agitado com uma nova convidada: Dania Mendez, vinda diretamente do "La Casa dos Famosos", do México, que fará um intercâmbio essa semana no BBB 23.

A extrageira chega às 15h05 da tarde pelo horário de Brasília. A Globo fará uma transmissão em TV aberta. Depois, é possível acompanhar pelo Globoplay. O programa vai ao ar hoje por volta das 22h10 e a festa do líder deve começar às 22h30.

Dania Mendez terá o privilégio de integrar o grupo vip na casa. Além disso, quem arrematar o poder coringa nesta semana terá um voto duplo ou voto anulado — porém, quem decidirá será a mexicana. Contudo, ela ficará sabendo da missão apenas no domingo, depois de já ter convivido com os confinados por alguns dias.

