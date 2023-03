A- A+

BBB 23 Festa do Líder MC Guimê tem camarote VIP, gravação de clipe e funk ostentação; confira cantor chegou na festa ao som da música "QBrada", parceria dele com Costa Gold.

Depois de suspeitar que teria sua festa cancelada pela chegada na casa da mexicana Dania Mendez, nesta quarta-feira (15), MC Guimê ganhou um evento com o tema que mais gosta: funk ostentação.

A convidada internacional - que vivencia um intercâmbio entre os programas do Brasil e do México, que levou Key Alves para o reality mexicano - já chegou na casa em dia de festa, uma ótima oportunidade para conhecer melhor seus colegas de confinamento.



Antes de iniciar a festa, a edição do programa mostrou como foi a chegada de Dania na casa, após o trote pelo Big Fone atendido por Cezar Black, e todas as teorias da conspiração criadas pelos participantes a seu respeito. Em seguida, Tadeu Schimidt mostrou como foi a chegada de Key Alves em "La Casa de Los Famosos", a edição mexicana do Big Brother.

Com a festa liberada, a nova hóspede estrangeira e os demais participantes puderam viver a experiência de gravação de um vieoclipe com o ritmo preferido do cantor, que chegou na festa ao som da música “QBrada”, parceria dele com Costa Gold.



Entre as atrações do evento, um carro conversível, onde os convidados puderam posar com acessórios como correntes douradas, bonés, chapéu bucket, viseira, óculos, colete e notas de dinheiro com o rosto de Guimê.

Camarote VIP

O cenário da festa contou ainda com um camarote disponível para os convidados terem uma experiência VIP, com espumante e um mobiliário de luxo. Além disso, uma gaiola de dança foi montada para receber as performances de dança.

Veja também

BBB 23 Key Alves critica casa do reality mexicano no primeiro dia de confinamento e viraliza nas redes