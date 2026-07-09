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Festa do Milho de Passira chega à 20ª edição, com shows, gastronomia e cultura popular

Vitor Fernandes, Jonas Esticado e Forrozão Tropykália estão entre as atrações principais do evento

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Festa do Milho começa nesta sexta-feira (10), em PassiraFesta do Milho começa nesta sexta-feira (10), em Passira - Foto: ASCOM Prefeitura de Passira/Divulgação

Passira, no Agreste de Pernambuco, recebe a 20ª edição da Festa do Milho. O festival tradicional ocorre desta sexta-feira (10) até o domingo (12), unindo música, cultura popular e gastronomia.

Montado na Rua da Matriz, o palco principal do evento reúne artistas locais e nomes de fora em três noites de shows. Entre as atrações, estão Vitor Fernandes, Jonas Esticado, Forrozão Tropykália, Yasmin Sensação e Lambasaia.
 

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Já o Polo Cultural Geoval Sebastião homenageia  Geoval Sebastião, referência da embolada de coco. No local, serão realizadas apresentações de emboladores de coco, grupos culturais, artistas populares e forró.

Outro destaque do evento é a experiência gastronômica Sabores Daqui, que também ocorre no Polo Cultural Geoval Sebastião. Durante os três dias de festa, comidas típicas preparadas à base de milho serão distribuídas gratuitamente no local.

Confira a programação da Festa do Milho de Passira:

Palco Principal

Sexta-feira (10)
Joyce Allana (artista da terra)
Vitor Fernandes
MC Tuban

Sábado (11)
Kaique Patrão (artista da terra)
Jonas Esticado
Forrozão Tropykália
DJ Cardona (nos intervalos)

Domingo (12)
Keydson Mattos (artista da terra)
Yasmin Sensação
Lambasaia
 

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