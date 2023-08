A- A+

FESTIVAL Festa do Peão de Barretos começa nesta quinta e dura dez dias; saiba preços e as atrações Evento terá mais de 58 shows ao longo de toda a programação

Foi dada a largada do principal evento sertanejo do país: começa nesta quinta-feira (17) a Festa do Peão de Barretos. Em dez dias, o festival, que anualmente reúne as maiores estrelas do gênero, deve arrastar uma multidão para o Parque do Peão, em Barretos, município paulista a 421km da capital, São Paulo.

O line-up deste ano tem nomes como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó, Zé Neto & Cristiano, Ana Castela, César Menotti & Fabiano e Fernando & Sorocaba. Outros artistas, que não do mundo sertanejo, também compõem a programação, a exemplo do DJ Alok e do grupo de pagode Menos é mais.

A seguir, veja tudo o que você precisa saber sobre a Festa do Peão de Barretos:

Onde e quando será a Festa do Peão de Barretos?

O evento acontece no Parque do Peão, que fica na Via das Comitivas, com acesso pelo km 428 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326).

A festa acontece desta quinta-feira (17) até dia 27 de agosto.

Quanto custa a entrada na Festa de Barretos?

O preço dos ingressos varia de R$ 90 a R$ 2.490. Crianças de até 10 anos não pagam.

Onde comprar ingresso para a Festa de Barretos?

A venda dos ingressos do festival é feita exclusivamente pelo site da Total Acesso, neste link.

Qual a programação da Festa do Peão de Barretos 2023?

Ao todo, são 58 shows ao longo dos 10 dias de evento. Veja as apresentações de cada dia:

Quinta-feira 17/8 Arena: Simone Mendes, Mari Fernandez, Israel & Rodolffo

Sexta-feira, 18/8 Arena: César Menotti & Fabiano, Menos é Mais, Zé Neto & Cristiano e Pedro Sampaio Amanhecer: Vini & Lucas, Thales Lessa, Henrique & Diego, Malifoo e Cesinha & Matheus

Sábado, 19/8 Arena: Eduardo Costa, Luan Santana, Hugo & Guilherme e Dennis Amanhecer: Fernando & Sorocaba, João Pedro & Cristiano, Trio Parada Dura, Kleo Dibah e Open Farra

Domingo, 20/8 Arena: João Bosco & Vinícius, Lauana Prado e Marcos & Belutti

Segunda-feira, 21/8 Amanhecer: Mariana & Mateus, Kaique & Felipe e Pedro Paulo & Alex

Terça-feira, 22/8 Amanhecer: Mateus & Cristiano, Bruno & Barreto e William & Bidiko

Quarta-feira, 23/8 Arena: Boate Azul com Edson & Hudson e Gian & Giovani Amanhecer: Lucas Reis & Thácio e Augusto & Atílio

Quinta-feira, 24/8 Arena: Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Ícaro & Gilmar Amanhecer: Fiduma & Jeca, Carvalho & Mariano, Nando Moreno, Lozanello e Allana Macedo

Sexta-feira, 25/8 Arena: Matheus & Kauan, Ana Castela, Alok e Guilherme & Benuto Amanhecer: Maria Cecília & Rodolfo, Gustavo Moura & Rafael, Felipe & Rodrigo, Luan Pereira e Léo & Raphael

Sábado, 26/8 Arena: Chitãozinho & Xororó, Jorge & Mateus e Clayton & Romário Amanhecer: Zé Ricardo & Thiago, Bruno Rosa, Jefferson Moraes, Diego & Arnaldo e Rick & Renner.

