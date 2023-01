Festa em tema de carnaval é marcada por conflitos entre Bruna, Larissa e Key. Veja resumo

A- A+

A Festa da última sexta-feira (20) na casa do BBB 23 teve a banda "É o Tchan" como convidada, mas o destaque foi para as intrigas entre key Alves e Bruna Griphao. Os holofotes da casa estavam em cima de Gabriel Santana. Isso sem contar a desconfiança sobre a sister Marvvila ser uma informante entre quartos. Confira os destaques da festa com temática carnavalesca.

Vale lembrar que neste sábado (21) ainda tem a prova do anjo.

Key x Bruna

Durante a festa, a sister Key Alves teve diversas chances de destilar seu veneno de descontentamento com a atual líder, Bruna Griphao. Chamando a atriz de "mimadinha nojentinha" em uma conversa com o brother, Gustavo, e de "extremamente influenciada" por Gabriel em uma outra conversa com a maquiadora Marília, Key atraiu a atenção de Bruna com esses posicionamentos após a líder ouvir suas conversas através das TVs no quarto do líder.

"Caiu a máscara", afirmou Bruna em conversa com Larissa ao ouvir e ver diversas conversas de Key e outros integrantes da casa falando mal dela e de seu par romântico, Gabriel.

Marvvila informante?

Pelo menos três participantes pensam que Marvvila pode ser uma informante entre quartos. Em conversa com gustavo, Nicácio comentou suas dúvidas sobre a sister. Ele chegou a perguntar a Gustavo se achava que "todo mundo do quarto tá com a gente"?

O brother afirmou que acha "que a Marvvila passa informações para lá. Guimê nem olha na minha cara mais".

Em outor momento da festa, Fred também afirmou que tinha desconfiança em cima de Marvvila.

"A casa caiu" no quarto do líder

Bruna afirmou para Larissa que xepeiros estariam se juntando contra o par romântico da líder, no entanto, Larissa duvidou da amiga. Ela chegou a pedir para chamar Paula para que ela confirmasse sua versão, de que Bruna não estava certa sobre o assunto e despertou um desconforto na líder.

O desconforto gerou uma intriga entre as duas que resultou em Larissa saindo do quarto da líder para desabafar com Fred e Gabriel. Ao contar sua versão, Fred ainda comenta que a atitude da líder pode estar surtindo efeito contrário que ela espera.

"Ou o Brasil tá amando esse jeito dela ou tá de saco cheio", afirmou.

Gabriel se isentou da briga falando que não iria "assumir B.O. nenhum", como pediu Fred para que o brother fizesse. Bruna, após essa briga, dormiu sozinha no quarto do líder.

Veja também

BBB 23 Aline Wirley e Bruno são os primeiros Anjos do BBB 23; entenda a dinâmica