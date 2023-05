Festa-espetáculo "Arranca!" acontece neste sábado (3) e domingo (4), em Olinda; saiba mais

A- A+

O Teatro Fernando Santa Cruz, no Mercado Eufrásio Barbosa, recebe o "Arranca!", uma festa-espetáculo de dança, suor, resistência e luta preenchida por luzes vibrantes, corpos diversos e narrativas que transbordam o palco.

O evento é fruto da pesquisa premiada no Edital O Solo do Outro 2020, partindo do capítulo "O Livro dos Mortos", da obra "Agá", de Hermilo Borba Filho, na qual o autor constrói uma linha do tempo com nomes de líderes das revoluções constituintes do Brasil com uma compreensão de resistência das classes oprimidas (negros, indígenas, mulheres, LGBTQIA+), trazendo em comum a necessidade da liberdade do povo.

O espetáculo mescla à sua construção outras referências para a composição da cena, como histórias da nação Xambá, o quilombo urbano mais antigo do estado e da revolução de Tejucupapo.

O espetáculo questiona as nocivas estruturas a partir de elementos como ironia e deboche, possibilitando novas narrativas para a vida. Além disso, propõe-se uma reflexão sobre o sistema patriarcal e heternormativo na figura do Corpo-Capital: um corpo que zomba dos velhos ricos que precisam se equilibrar em suas bengalas estruturais.

As apresentações dessa temporada fazem parte da pesquisa "Luz: a arte do espaço que move" com incentivo do Governo do Estado por meio do Funcultura. Os ingressos estão disponíveis no Sympla e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), com promoção de meia-entrada para todos até esta quarta-feira (31).

SERVIÇO

"Arranca!"

Quando: Sábado (3) e domingo (4), às 19h

Onde: Teatro Fernando Santa Cruz, Olinda

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), no Sympla

