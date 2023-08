A- A+

AGENDA CULTURAL Festa gratuita na RMR e show de Adriana Calcanhotto são destaques da programação do fim de semana Do forró ao brega, passando pela MPB, reggae, teatro e exposição: opções da agenda cultural contemplam todos os gostos

CINEMA

Cena do filme "Loucas em Apuros" | Crédito: Divulgação

“Loucas em Apuros”

Sinopse: Um grupo de quatro mulheres e seus processos de descoberta interior e da vida enquanto embarcam em uma aventura única. As amigas viajam para a China à procura da mãe biológica de uma delas, enfrentam situações inusitadas e fortalecem ainda mais o laço que já existia entre elas. O filme é estrelado pela indicada ao Oscar® Stephanie Hsu e tem direção de Adele Lim, que assina seu primeiro longa.

Cena do filme "Megatubarão" | Crédito: Divulgação

"Megatubarão 2"

Sinopse: O filme conta a história de pesquisadores submarinos, que agora enfrentam outro inimigo: saqueadores ambientais. Em uma corrida contra o tempo, os protagonistas devem ser rápidos, mais inteligentes e superar mega tubarões implacáveis. O longa é dirigido por Ben Wheatley (“Maldição da Floresta”, “Free Fire: o Tiroteio”).

SHOWS E EVENTOS



Crédito: Léo Avesa

Adriana Calcanhotto em "Errantes"

Quando: Sábado (5), 21h

Onde: Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco (Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no Sympla e bilheteria do Teatro

Informações: (81) 4042-8400

Banda Trepidant's | Crédito: Reprodução/Instagram

Chama do Brega e Trepidant's

Quando: Sexta (4), a partir das 18h

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, 263, Campo Grande)

Ingressos R$ 30 na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3223-2390

Xand Avião | Crédito: Reprodução/Instagram

Festa do Padroeiro de São Lourenço da Mata

Onde: Pátio de Eventos da cidade (Centro)

Quando:

Sexta-feira (4): Luciano Santos, Michel Brocador, Xand Avião e Eric Land

Sábado (5): Samba Simples, Iguinho e Lulinha, Magníficos e Jonas Medeiros

Domingo (6): Palhaço Chocolate, às 16h; Luca Soar, Douglas Pegador, Voadores do Forró e Limão com Mel

Gratuito

Informações: @prefeitura_slm

Tribo de Jah | Crédito: Reprodução/Instagram

Olinda Reggae Vibes

Com Tribo de Jah, Capim Santo e N'Zambi, entre outros

Quando: Sexta (4), a partir das 20h

Onde: Clube Atlântico de Olinda (Av. Sigismundo Gonçalves, 1002, Carmo, Olinda)

Ingressos R$ 45 no Sympla

Informações: (81) 3344-3300

Geraldinho Lins | Crédito: Horus Digital/Divulgação

Forró de Candeeiro

Com Geraldinho Lins e Cezzinha

Quando: Sexta (15), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Ariano Suassuna (Rua Itatiaia, 81, Apipucos)

Ingressos R$ 100 (visitação, show, bebidas e petiscos)

Informações: (81) 9 9252-4222

Chrigor | Crédito: Reprodução/Instagram

Chrigor, Bagunça e Sambstar

Quando: Sábado (5), a partir de 21h

Onde: Manhattan Café Teatro (Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem)

Couvert R$ 120

Informações: (81) 9 8888-4818

Uma Noite com Barbie

Com Danny Bond

Quando: Sábado (5), a partir das 22h

Onde: Estelita (Rua Saturnino de Brito, 385, Cabanga)

Ingressos R$ 30 no Sympla

Informações: @estelita.recife

Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho e Uptown Band)

Quando: Sábado (5), 18h

Onde: Praça de Eventos do Shopping Guararapes (Av. Barreto Menezes, 800, Piedade, Jaboatão dos Guararapes)

Gratuito

Informações: (81) 2122-2211

Josildo Sá | Crédito: Reprodução/Instagram

Ciranda no Pátio

Com Dona Cel e a Ciranda Vidas Importam, Ciranda do Amaro Branco e Zeca Cirandeiro, e participação de Josildo Sá

Quando: Sexta (4), a partir das 17h30

Onde: Pátio de São Pedro

Gratuito

T.C.M. John Travolta | Crédito: Hugo Muniz

Arrastão do Frevo com T.C.M. John Travolta

Quando: Domingo (6), 15h30 (concentração) e 16h (cortejo)

Onde: Paço do Frevo (Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife)

Gratuito

Informações: @pacodofrevo

Som na Maumau

Com Clarice Nejar e Alefe Passarin

Quando: Domingo (6), a partir das 16h

Onde: Maumau (Rua Nicarágua, 173, Espinheiro)

Ingressos (contribuição) R$ 30 no Sympla

Informações: @maumaugaleria



TEATRO

Crédito: Júnior Mandriola

"Luiz e Nazinha - Luiz Gonzaga para Crianças"

Quando: Sexta (4), 20h; Sábado (11h, 15h e 18h30); Domingo (6), 11h e 15h

Onde: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu (Av. Boa Viagem, s/n)

Ingressos a partir de R$ 25 no Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 3355-9821



"Frozen"

Quando: Sábado (5), a partir das 16h

Onde: Camará Shopping - Piso L3 (Rua Manoel Honorato da Costa, 555, Vila da Fábrica)

Gratuito

Informações: (81) 3050-9050

Espetáculo "Aladdin - O Musical"

Quando: Sábado (5), 16h30

Onde: Teatro Barreto Júnior (Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina)

Ingressos a partir de R$ 35 no Sympla e na bilheteria do teatro

Informações: (81) 9 9568-4125

EXPOSIÇÃO

“OGEMEOS: Nossos Segredos”



Onde: Instituto Ricardo Brennand (Alameda Antônio Brennand, s/n, Várzea)

Quando: Até 27 de agosto (Diariamente das 9h às 21h, com última entrada às 20h)

Ingressos a partir de R$ 25 no site do IRB

Informações: (81) 2121-0352//2121-0365



“O Soluço da Luz”, de Silene Fiuza

Onde: Galeria Janete Costa (Rua Setúbal, 1023, Boa viagem)

Quando: Até 19 de agosto

Visitação de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h; e aos sábados e domingos, das 10h às 16h

Gratuito

Informações: @galeriajanetecosta

Veja também

gratuito Mês dos Pais: Plaza Shopping realiza o Churras Plaza Festival