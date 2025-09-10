A- A+

LITERATURA Festa Literária das Periferias reúne autores e artistas em debates que começam nesta terça-feira Primeira edição do evento em Pernambuco segue até o domingo (14), no Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha

A primeira edição em Pernambuco da Festa Literária das Periferias – Flup começa nesta terça-feira (10). Até o domingo (14), o Compaz Governador Eduardo Campos, no Alto de Santa Terezinha, recebe programação gratuita com debates, rodas de diálogo, espetáculos, lançamentos de livros e feira gastronômica.

“Saberes conectados: negritude em todos os espaços” é o tema que norteia a edição, que tem o objetivo de debater ideias que emergem das periferias. Solano Trindade, poeta recifense e uma das figuras mais emblemáticas da luta pelo reconhecimento da cultura negra no Brasil, é o homenageado.

Entre os palestrantes convidados, estão nomes como o escritor Itamar Vieira Junior, o músico Cannibal e o artista plástico Jeff Alan. A jornalista Marta Souza, repórter da Folha de Pernambuco, vai mediar o debate “Entre sons e sensações: palavra é música e música é poesia”, com participação da cantora Ellen Oléria, vencedora do “The Voice Brasil”, e do músico pernambucano Lucas dos Prazeres.



A escritora e jornalista Jaqueline Fraga assina a curadoria. Com mais de 15 prêmios no currículo, ela é autora de quatro livros, entre eles “Negra Sou: a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho”, obra finalista do Prêmio Jabuti 2020. Confira a programação completa.



*Com informação da assessoria de imprensa.

