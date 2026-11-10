Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) abre edição integrada ao REC'n'Play

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Desta quarta (11) a domingo (15), a Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) chega à sua 21ª edição, realizada em conjunto com a Fliporto Arte, que celebra a sua segunda edição - promovendo a integração entre literatura, artes visuais, memória e criação contemporânea.



Sob coordenação-geral de Antônio Campos, a Fliporto de 2026 presta homenagem ao poeta pernambucano Marcus Accioly (1943-2017) e terá como arco temático "Raízes em papel, sonhos em bytes" e foco na literatura Latino-Americana e Caribenha, sendo a sua programação literária concentrada no Gabinete Português de Leitura e uma parceria com o festival Rec‘n’ Play.



A edição amplia a presença no Centro do Recife. Já a Fliporto Arte terá atividads no Espaço Janete Costa, dentro do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.









Alguns dos nomes confirmados nesta edição são: Mario Hélio, Robson Teles, Abel Menezes, Patrícia Vasconcelos, JOsé Teles, Andrea Nunes e Alvaro Filho, entre tantos nomes de peso da produção literária na língua portuguesa.

Descentralização



DESCENTRALIZADO

Este ano, a Fliporto vai acontecer em diversos espaços, além do Gabinete Português de Leitura e da Galeria Janete Costa, que concentram a programação.

“Teremos mesas no Gabinete Português de Leitura, cordel no entorno da Livraria Jaqueira (Bairro do Recife), com o Fliporto Cordel, e espaço para a arte na Fliportoarte”, conta Antônio Campos, que, além de idealizador da feira, está à frente como coordenador-geral e curador literário.

Campos também fará o anúncio da ideia de lançar a Biblioteca Digital de Pernambuco, “uma plataforma de livros, inicialmente com obras de domínio público. Depois com livros que podem ser inseridos por qualquer pessoa”, adiantou.



Por lá, e com coordenação executiva de Anna Guerra e curadoria de Mariana Leme, galerias, coletivos e artistas se encontram em um movimento que terá como tema “Vento” e artista homenageada Ana Lira - na ocasião ela vai apresentar obra produzida para o evento, em parceria com agricultoras do Espaço Agroecológico de Setúbal.

Fliporto/REC’n’Play



Em um interessante momento de convergência, Fliporto Literatura e REC’n’Play dividirão mesas literárias, promovendo o intercâmbio de conhecimento sobre inteligência artificial, mercado editorial e tecnologia, na Livraria Jaqueira.



Já no ourto extremo da cidade, em Boa Viagem, a Fliporto Arte, sob cordenação executiva de Anna Guerra e curadoria de Mariana Leme, reunirá 45 galerias, coletivos e artistas que se encontram em um movimento sob o tema “Vento”.



A artista homenageada é Ana Lira, que vai apresentar uma obra inédita, produzida para o evento, em parceria com agricultoras do Espaço Agroecológico de Setúbal.



Confira programação no Gabinete Português de Leitura e na integração com o REC'n'Play:



Fliporto – Gabinete Português de Leitura

Curador: Antônio Campos

Coordenador executivo: Renato Galindo

12 de novembro (quinta-feira)

- 15h – Apresentação Literatrupe

- 15h35 – Abertura oficial

- Participante: Antônio Campos

- 16h30 – Canudos: Marcus Accioly, Euclides da Cunha e Mario Vargas Llosa

- Participante: Mario Hélio

- Mediação: Antônio Campos

- 18h30 – Do lírico ao épico: a poesia de Marcus Accioly

- Participantes: Robson Teles, Peron Rios e Wellington José, com participação de Gloria Dalla Nora.

- Mediação: Liliane Jamir



13 de novembro (sexta-feira)

- 10h – MEC Livros: acesso à leitura literária na biblioteca digital do Brasil

- Participantes: Rodolfo Cabral, Luiza Araujo e Dalgo Silva

- Mediação: Antônio Campos

- 11h30 – O processo criativo na literatura

- Participantes: Abel Menezes, Maria Alice Amorim e Tereza Benassi

- Mediação: Mario Hélio

- 14h30 – Magia e materialidade: a imagem no livro ilustrado

- Participantes: Patrícia Vasconcelos, Clécio Bunzen e Gabriela Araujo

- Mediação: Eduardo Souza

- 15h45 – Jomard Muniz de Brito

- Participantes: Maria Alice Amorim, Wilson Araujo e Paulo Cunha

- Mediação: Abel Menezes

- 17h – Chico Pedrosa, o andarilho da poesia

- Participantes: Chico Pedrosa, Marcos Passos e Jorge Filó

- Mediação: Renato Galindo

- 18h30 – Mario Vargas Llosa: a força de sua narrativa, seu pensamento e sua atualidade

- Atividade: lançamento de livro

- Participante: Antônio Campos

- Mediação: Renato Galindo



14 de novembro (sábado)

- 10h – A literatura de Maria Valéria Rezende: recapitulações e outros livros

- Participante: Maria Valéria Rezende

- Mediação: Renato Galindo

- 11h30 – Literatura, memória e identidade

- Participantes: Bethânia Pires Amaro e Marcia Moura

- Mediação: Ney Anderson

- 15h – Lugares para chorar no Recife

- Participante: DJ Dolores

- 17h40 – José Teles: onde a música e a literatura se encontram

- Participante: José Teles

- Mediação: Renato Galindo

- 19h – Edney Silvestre e o último Van Gogh

- Participante: Edney Silvestre

- Mediação: Jo Mazarolo



15 de novembro (domingo)

- 10h30 – O romance policial: mistério, crime e literatura

- Participantes: Andrea Nunes e Alvaro Filho

- Mediação: Renato Galindo

- 15h – Das Amélias às Adélias: roda de diálogo

- Participantes: Lucia Sousa, Nara Cavalcanti, Daniel Bandeira, Socorro Aguiar e Rafael Marques.

- Mediação: Socorro Aguiar

- 16h30 – Frederico Garcia Lorca: 90 anos de uma voz que não se cala

- Participante: Mario Hélio

- Mediação: Antônio Campos

- 18h – Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz

- Participantes: Marcelo Barros e Félix Filho

- Mediação: Filipe Xavier



Programação Fliporto+ Rec’n’Play – Livraria Jaqueira e Fliporto Cordel

Curador: Antônio Campos

Coordenador executivo: Renato Galindo



11 de novembro (quarta-feira)

- 18h – Cantoria de abertura

- Programação: Fliporto Cordel

- Participantes: Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira

- Local: área externa

- 19h – A importância do repente na literatura de cordel

- Programação: Fliporto Cordel

- Participantes: Meca Moreno e Roberta Clarissa

- Mediação: Marcos Passos

- Local: auditório



12 de novembro (quinta-feira)

- 13h – Cantoria

- Programação: Fliporto Cordel

- Participante: Allan Sales

- Local: área externa

- 14h20 – IA, cibersegurança e processos criativos

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participantes: Lucas Cabral e Fernando José Pequeno Aureliano da Silva

- Local: auditório

- 17h – Livro físico e livro digital: um abraço necessário

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participantes: Giselle Santos e Carla Alexandre

- Mediação: Mariana Ochs

- Local: auditório

- 18h – A invisibilidade rompida: a participação feminina na literatura de cordel

- Programação: Fliporto Cordel

- Participantes: Ângela Paiva e Susana Moraes

- Mediação: Ana Ferraz

- Local: auditório



13 de novembro (sexta-feira)

- 13h – Cantoria

- Programação: Fliporto Cordel

- Participante: Allan Sales

- Local: área externa

- 14h – O futuro do mercado editorial: livro e inteligência artificial

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participantes: Coly Holanda e Tsang Ing Ren (UFPE)

- Mediação: Isadora Altoé

- Local: auditório

- 16h – O futuro das línguas ibéricas no espaço digital e na inteligência artificial

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participantes: Carla Alexandre e Ynah

- Mediação: Ana Cristina

- Local: auditório.

- 18h – Mesa de glosa

- Programação: Fliporto Cordel.\

- Participantes: Allan Sales, Clécio Rimas, Edmilson Ferreira e Lucas Coutinho

- Mediação: Marcos Passos

- Local: auditório



14 de novembro (sábado)

- 14h – A transformação da leitura, do livro e da literatura no mundo digital

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participante: Ney Anderson

- Mediação: Bethânia Amaro

- Local: auditório

- 16h – Poesia popular e inteligência artificial

- Programação: Fliporto Rec’n’Play

- Participantes: Susana Moraes e Meca Moreno

- Mediação: Maria Alice Amorim

- Local: auditório

- 18h – A representação indígena na literatura de cordel

- Programação: Fliporto Cordel

- Participantes: Moisés Melo e Giovani Paiva

- Mediação: Ana Ferraz

- Local: auditório



SERVIÇO

21ª Fliporto

Quando: de 12 a 15 de novembro

Onde: Fliporto Literatura - Ponto central: Gabinete Português de Literatura, rua do Imperador Pedro II, 290, Santo Antônio; Fliporto Arte - Espaço Janete Costa (Parque Dona Lindu), rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Mais informações: fliporto.com.br/programacao e @fliporto

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