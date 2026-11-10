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LITERATURA

Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) abre edição integrada ao REC'n'Play

Evento inicia atividades nesta quarta (11) com programação no Bairro do Recife

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Sob o comando de Antônio Campos, Fliporto tem início nesta quarta com atividades que integram o REC'n'PlaySob o comando de Antônio Campos, Fliporto tem início nesta quarta com atividades que integram o REC'n'Play - Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco

Desta quarta (11) a domingo (15), a Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) chega à sua 21ª edição, realizada em conjunto com a Fliporto Arte, que celebra a sua segunda edição - promovendo a integração entre literatura, artes visuais, memória e criação contemporânea.

Sob coordenação-geral de Antônio Campos, a Fliporto de 2026 presta homenagem ao poeta pernambucano Marcus Accioly (1943-2017) e terá como arco temático "Raízes em papel, sonhos em bytes" e foco na literatura Latino-Americana e Caribenha, sendo a sua programação literária concentrada no Gabinete Português de Leitura e uma parceria com o festival Rec‘n’ Play.

A edição amplia a presença no Centro do Recife. Já a Fliporto Arte terá atividads no Espaço Janete Costa, dentro do Parque Dona Lindu, na Zona Sul do Recife.  

 

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Alguns dos nomes confirmados nesta edição são: Mario Hélio, Robson Teles, Abel Menezes, Patrícia Vasconcelos, JOsé Teles, Andrea Nunes e Alvaro Filho, entre tantos nomes de peso da produção literária na língua portuguesa.
Descentralização

DESCENTRALIZADO
Este ano, a Fliporto vai acontecer em diversos espaços, além do Gabinete Português de Leitura e da Galeria Janete Costa, que concentram a programação.

“Teremos mesas no Gabinete Português de Leitura, cordel no entorno da Livraria Jaqueira (Bairro do Recife), com o Fliporto Cordel, e espaço para a arte na Fliportoarte”, conta Antônio Campos, que, além de idealizador da feira, está à frente como coordenador-geral e curador literário.

Campos também fará o anúncio da ideia de lançar a Biblioteca Digital de Pernambuco, “uma plataforma de livros, inicialmente com obras de domínio público. Depois com livros que podem ser inseridos por qualquer pessoa”, adiantou.

Por lá, e com coordenação executiva de Anna Guerra e curadoria de Mariana Leme, galerias, coletivos e artistas se encontram em um movimento que terá como tema “Vento” e artista homenageada Ana Lira - na ocasião ela vai apresentar obra produzida para o evento, em parceria com agricultoras do Espaço Agroecológico de Setúbal.
Fliporto/REC’n’Play

Em um interessante momento de convergência, Fliporto Literatura e REC’n’Play dividirão mesas literárias, promovendo o intercâmbio de conhecimento sobre inteligência artificial, mercado editorial e tecnologia, na Livraria Jaqueira.

Já no ourto extremo da cidade, em Boa Viagem, a Fliporto Arte, sob cordenação executiva de Anna Guerra e curadoria de Mariana Leme, reunirá 45 galerias, coletivos e artistas que se encontram em um movimento sob o tema “Vento”.

A artista homenageada é Ana Lira, que vai apresentar uma obra inédita, produzida para o evento, em parceria com agricultoras do Espaço Agroecológico de Setúbal.

Confira programação no Gabinete Português de Leitura e na integração com o REC'n'Play:

Fliporto – Gabinete Português de Leitura
Curador: Antônio Campos
Coordenador executivo: Renato Galindo

12 de novembro (quinta-feira)
- 15h – Apresentação Literatrupe
- 15h35 – Abertura oficial
  - Participante: Antônio Campos
- 16h30 – Canudos: Marcus Accioly, Euclides da Cunha e Mario Vargas Llosa
  - Participante: Mario Hélio
  - Mediação: Antônio Campos
- 18h30 – Do lírico ao épico: a poesia de Marcus Accioly
  - Participantes: Robson Teles, Peron Rios e Wellington José, com participação de Gloria Dalla Nora.
  - Mediação: Liliane Jamir

13 de novembro (sexta-feira)
- 10h – MEC Livros: acesso à leitura literária na biblioteca digital do Brasil
  - Participantes: Rodolfo Cabral, Luiza Araujo e Dalgo Silva
  - Mediação: Antônio Campos
- 11h30 – O processo criativo na literatura
  - Participantes: Abel Menezes, Maria Alice Amorim e Tereza Benassi
  - Mediação: Mario Hélio
- 14h30 – Magia e materialidade: a imagem no livro ilustrado
  - Participantes: Patrícia Vasconcelos, Clécio Bunzen e Gabriela Araujo
  - Mediação: Eduardo Souza
- 15h45 – Jomard Muniz de Brito
  - Participantes: Maria Alice Amorim, Wilson Araujo e Paulo Cunha
  - Mediação: Abel Menezes
- 17h – Chico Pedrosa, o andarilho da poesia
  - Participantes: Chico Pedrosa, Marcos Passos e Jorge Filó
  - Mediação: Renato Galindo
- 18h30 – Mario Vargas Llosa: a força de sua narrativa, seu pensamento e sua atualidade
  - Atividade: lançamento de livro
  - Participante: Antônio Campos
  - Mediação: Renato Galindo

14 de novembro (sábado)
- 10h – A literatura de Maria Valéria Rezende: recapitulações e outros livros
  - Participante: Maria Valéria Rezende
  - Mediação: Renato Galindo
- 11h30 – Literatura, memória e identidade
  - Participantes: Bethânia Pires Amaro e Marcia Moura
  - Mediação: Ney Anderson
- 15h – Lugares para chorar no Recife
  - Participante: DJ Dolores
- 17h40 – José Teles: onde a música e a literatura se encontram
  - Participante: José Teles
  - Mediação: Renato Galindo
- 19h – Edney Silvestre e o último Van Gogh
  - Participante: Edney Silvestre
  - Mediação: Jo Mazarolo

15 de novembro (domingo)
- 10h30 – O romance policial: mistério, crime e literatura
  - Participantes: Andrea Nunes e Alvaro Filho
  - Mediação: Renato Galindo
- 15h – Das Amélias às Adélias: roda de diálogo
  - Participantes: Lucia Sousa, Nara Cavalcanti, Daniel Bandeira, Socorro Aguiar e Rafael Marques.
  - Mediação: Socorro Aguiar
- 16h30 – Frederico Garcia Lorca: 90 anos de uma voz que não se cala
  - Participante: Mario Hélio
  - Mediação: Antônio Campos
- 18h – Dom Helder Câmara, o pensador e filósofo da paz
  - Participantes: Marcelo Barros e Félix Filho
  - Mediação: Filipe Xavier

Programação Fliporto+ Rec’n’Play – Livraria Jaqueira e Fliporto Cordel
Curador: Antônio Campos
Coordenador executivo: Renato Galindo

11 de novembro (quarta-feira)
- 18h – Cantoria de abertura
- Programação: Fliporto Cordel
- Participantes: Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira
- Local: área externa
- 19h – A importância do repente na literatura de cordel
- Programação: Fliporto Cordel
- Participantes: Meca Moreno e Roberta Clarissa
- Mediação: Marcos Passos
- Local: auditório

12 de novembro (quinta-feira)
- 13h – Cantoria
- Programação: Fliporto Cordel
- Participante: Allan Sales
- Local: área externa
- 14h20 – IA, cibersegurança e processos criativos
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participantes: Lucas Cabral e Fernando José Pequeno Aureliano da Silva
- Local: auditório
- 17h – Livro físico e livro digital: um abraço necessário
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participantes: Giselle Santos e Carla Alexandre
- Mediação: Mariana Ochs
- Local: auditório
- 18h – A invisibilidade rompida: a participação feminina na literatura de cordel
- Programação: Fliporto Cordel
- Participantes: Ângela Paiva e Susana Moraes
- Mediação: Ana Ferraz
- Local: auditório

13 de novembro (sexta-feira)
- 13h – Cantoria
- Programação: Fliporto Cordel
- Participante: Allan Sales
- Local: área externa
- 14h – O futuro do mercado editorial: livro e inteligência artificial
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participantes: Coly Holanda e Tsang Ing Ren (UFPE)
- Mediação: Isadora Altoé
- Local: auditório
- 16h – O futuro das línguas ibéricas no espaço digital e na inteligência artificial
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participantes: Carla Alexandre e Ynah
- Mediação: Ana Cristina
- Local: auditório.
- 18h – Mesa de glosa
- Programação: Fliporto Cordel.\
- Participantes: Allan Sales, Clécio Rimas, Edmilson Ferreira e Lucas Coutinho
- Mediação: Marcos Passos
- Local: auditório

14 de novembro (sábado)
- 14h – A transformação da leitura, do livro e da literatura no mundo digital
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participante: Ney Anderson
- Mediação: Bethânia Amaro
- Local: auditório
- 16h – Poesia popular e inteligência artificial
- Programação: Fliporto Rec’n’Play
- Participantes: Susana Moraes e Meca Moreno
- Mediação: Maria Alice Amorim
- Local: auditório
- 18h – A representação indígena na literatura de cordel
- Programação: Fliporto Cordel
- Participantes: Moisés Melo e Giovani Paiva
- Mediação: Ana Ferraz
- Local: auditório

SERVIÇO
21ª Fliporto 
Quando: de 12 a 15 de novembro
Onde: Fliporto Literatura - Ponto central: Gabinete Português de Literatura, rua do Imperador Pedro II, 290, Santo Antônio; Fliporto Arte - Espaço Janete Costa (Parque Dona Lindu), rua Setúbal, 1023, Boa Viagem
Mais informações: fliporto.com.br/programacao e @fliporto

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