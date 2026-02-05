Festa de Maxiane no BBB 26 teve homenagem a Carpina e choro da Líder
Sister se emocionou ao receber fotos e uma cartinha feita por seu filho
A pernambucana Maxiane, participante do BBB 26, escolheu o tema “Universo Pop” para a sua Festa do Líder. Iniciada na noite desta quarta-feira (4), a celebração trouxe referências ao trabalho da influenciadora digital na internet e momentos de emoção.
Um dos sets cenográficos fez referência à cidade de Carpina, na Zona da Mata Norte, onde a sister mora. Além de um letreiro escrito “Eu amo Carpina”, a produção do reality simulou a vitrine de uma loja, já que Maxiane “ganha a vida” fazendo publicidade para o comércio local.
A decoração trouxe ainda um celular gigante que exibia fotos da Líder e um corredor de Lâmpadas coloridas. Outro cenário reproduziu o quarto de Maxiane, com a cabeceira onde ela grava seus tutoriais de maquiagem.
"Meu quarto antigamente era assim", apontou a sister ao ver a homenagem. A comida teve inspiração na culinária pernambucana, sendo o prato principal caldeirada de peixe, camarão e lula. Também foi servido aos brothers mini cuscuz recheado com frango e sorvete de tapioca, entre outras opções.
Emoção
As lágrimas rolaram após Maxiane receber uma cartinha feita por Joaquim, seu filho. Ao ver um quadro com fotos do menino, a sister se emocionou. “Mamãe te ama, amor. Juro que vou dar uma vida melhor para a gente, mais confortável. Estou louca de saudade, estou tendo crise de ansiedade sozinha com saudade de tu”, disse.
Pouco tempo depois, Maxiane voltou a chorar ao rever itens pessoais expostos pela produção do programa. Entre os objetos, estava um porta-retrato com uma foto com sua avó, que a criou.
A reação da Líder fez com que outros participantes também se emocionarem na festa. Chaiany lembrou de sua filha, sendo consolada por Milena.