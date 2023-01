Festa para os pequenos: bloco infantil Balança Rolhinha acontece em fevereiro

A- A+

Após dois anos sem acontecer por causa da pandemia, o bloco Balança Rolhinha volta a fazer a alegria dos pequenos foliões. A festa conta com duas prévias ao ar livre: a primeira ocupa a Praça do Amor, Poço da Panela, dia 4 de fevereiro, às 15h. Já a segunda, acontecerá no Segundo Jardim de Boa Viagem, no dia 12 de fevereiro, também às 15h. A entrada é gratuita.

As prévias serão animadas por orquestras tradicionais de frevo, com um repertório recheado de clássicos do Carnaval, além de personagens reverenciados na folia de momo, como os passistas, a La Ursa, bonecos gigantes, caboclo de lanças, entre outros. "Estamos planejando também muitas surpresas e, claro, pensando no conforto do nosso público contaremos com uma estrutura de apoio para que todos curtam o bloco com tranquilidade e alegria", diz Juliana Martins, responsável pela iniciativa do bloco.

SERVIÇO:

Bloco infantil Balança Rolhinha

Zona Norte do Recife

Local: Praça do Amor, Poço da Panela

Data e horário: 4 de fevererio, às 15h

Entrada gratuita

Zona Sul do Recife

Local: Segundo Jardim de Boa Viagem

Data e horário: 12 de fevereiro, às 15h

Entrada gratuita

Informações: @balancinha (Instagram)

Veja também

luto Ator de "Argentina, 1985" morre um dia após filme ser indicado ao Oscar