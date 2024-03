A- A+

MÚSICA Festa Revoada, do Projeto Invasão, ocorre neste sábado (9); confira as atrações Evento ocorre no Estelita Bar, com seis horas de shows de trap, funk, R&B e brega funk

A Festa Revoada, evento assinado pelo Projeto Invasão, vai ocupar o Estelita Bar, na Zona Sul do Recife, neste sábado (9). A partir das 20h, o público contará com seis horas ininterruptas de trap, funk, R&B e brega funk.



No line-up da festa, estão confirmados: os DJs Victor KR e B0neka, as cantoras Ororo e Lau Soares, além dos MCs Matheus Perverso, Vilão da Norte, Louco, Marck SA e WK Chefe. As primeiras pessoas que chegarem ao local terão direito a maquiagem, penteado e caipirinha de graça.

Serviço:

Festa Revoada

Neste sábado (9), às 20h

Ingressos a partir de R$ 40, à venda no Sympla

