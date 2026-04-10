EVENTO

Festa Soda realiza edição especial, neste sábado (11), homenageando a drag queen Salário Mínimo

Realizada pelo selo Brota Produtora, a festa de música eletrônica ocorre no espaço Brilho Cultural

Salário Mínimo iniciou a carreira nos anos 1980Salário Mínimo iniciou a carreira nos anos 1980 - Foto: JP Lima/Divulgação

A Soda, festa voltada para a música pop e eletrônica, ganha uma edição especial “Blond Edition”. O evento ocorre neste sábado (11), a partir das 22h, no Brilho Cultural, espaço localizado no Centro do Recife.

A festa homenageia Salário Mínimo, uma das principais drag queens da cena de Pernambuco. A programação da noite contará com os DJs Taracrew, residentes da festa Tarantina, além de HB, Sasha Dowsley, Jackson e Lohan.

O selo Brota Produtora realiza o evento, que conta com ingressos a partir de R$ 40. Durante a noite, a produção promete ainda um “open DJ”, com discotecagem aberta para quem está iniciando na carreira e quiser mostrar seu trabalho.
 

Quem é Salário Mínimo?
Nome de peso da cena drag recifense, Salário fez parte da saudosa Trupe do Barulho, participando de espetáculos como “A Casa de Bernarda e Alba” e  “Ô, Mulé, Dá Uma Pena”. O ápice de sua popularidade veio com a personagem Xôla, do programa de TV “Papeiro da Cinderela”.

A carreira da artista começou ainda nos anos 1980. Na época, ela se consolidou como uma das principais transformistas da noite recifense, realizando shows em casas icônicas para a comunidade LGBTQIAPN+ local, como Taberna Gaúcha, MKB, Araras e a antiga Misty, onde hoje funciona a boate Metrópole.

Serviço:
Festa Soda - Blond Edition
Quando: neste sábado (10), às 22h
Onde: Brilho Cultural - R. Ulhôa Cintra, 122, Santo Antônio
Ingressos a partir de R$ 40, à venda no site Shotgun
Informações: @brotaprod

*Com informações da assessoria de imprensa. 

