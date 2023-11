A- A+

Cultura+ Festa "The Retrô" revive baladas dos anos 1980/1990 no Pajubar Balada, assinada por Fred Queiroz, tem início a partir das 22h com ingressos a R$ 20

A vibe festeira dos anos de 1980/1990 vai dar o tom da noite deste sábado (25), no pub Pajubar, Boa Vista - ao lado do Club Metrópole - com a festa The Retrô, assinada pelo habitué dos bons tempos das baladas noturnas, Fred Queiroz.

Com discotecagem dos DJ's Markyloire, André Navarro e Kilder Dantas - experientes no quesito boa música, em meio a pesquisa de hits que rolavam nas saudosas Misty, Butterfly, Over Point, Cat's e Fashion Club, entre outras casas - a terceira edição da festa tem início a partir das 22h, com ingressos R$ 20.





"Minha ideia foi preencher uma lacuna que faz falta nas noites atuais, e assim reconquistar pessoas que não saem mais de casa para se divertir, pela falta de uma música e um clima que remetesse aos tempos áureos das baladas e reunisse a turma de amigos da época. E tudo isso vem dando certo", revela Queiroz.

Com pista, terraço e lounge, o Pajubar também oferece serviço de bar com drinks e petiscos. O espaço tem à disposição, ainda, o host João Lubambo recepcionando o público.

Serviço

Festa "The Retrô"

Quando: Sábado (25), a partir das 22h

Onde: Pajubar - Av. Manoel Borba, 693, Boa Vista

Ingressos R$ 20 no Sympla e via PIX pelo telefone (81) 9 9773-8091

Informações: (81) 9 9773-8091 // @apajubar

Veja também

FAMOSOS Jojo Todynho se revolta e diz o que a fez se separar de Lucas Souza: "Peguei conversas com homens"