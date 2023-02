A- A+

bbb 23 Festa TikTok conta com giroscópio humano e começa com show de Menos é Mais Felipe Araújo e Simone Mendes também vão cantar para os participantes do "BBB 23"

Os participantes do "BBB 23" caíram na farra mais uma vez. Oferecida pelo TikTok, a festa desta sexta-feira (3) conta com shows de Felipe Araújo, Simone Mendes e do Menos é Mais.

A proposta do evento é levar o clima dos festivais de música para os integrantes do reality. Para ajudar, foi montado um espaço inspirado num Lounge Glass e também um brinquedo chamado "Simulador Giroscópico". Gabriel "Mosca" e Antonio "Cara de Sapato" foram os primeiros a girar no brinquedo semelhante ao giroscópio humano da Nasa.

Assim que as portas da casa foram abertas, os brothers e sisters correram para a área externa A primeira atração da noite foi o grupo de pagode Menos é Mais, que colocou os participantes para dançar.



Antes de começar a festa, os brothers e sisters receberam uma mensagem da atriz Mel Maia no telão da sala. Após o recado, que explicava o tema do evento, eles receberam os looks para a ocasião.



