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100 ANOS DE MOACIR Festi'Ouro, em Flores, celebra centenário de Moacir Santos com muita música instrumental Primeira edição reúne artistas do Sertão e de outras regiões de Pernambuco em homenagem ao compositor, maestro e arranjador nascido no Pajeú

O município de Flores, no Sertão do Pajeú, recebe, no próximo dia 25 de julho, o Festival Ouro Negro do Pajeú (Festi'Ouro), iniciativa criada para reverenciar os 100 anos de nascimento do pernambucano Moacir Santos (1926-2006).

Reconhecido como um dos mais importantes compositores, maestros e arranjadores brasileiros, o artista construiu uma carreira que ultrapassou fronteiras, levando sua música dos conjuntos filarmônicos do interior pernambucano aos estúdios de rádio no Brasil e, posteriormente, ao circuito internacional do jazz e das trilhas sonoras em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A proposta do festival é transformar a região em um espaço permanente de valorização da produção instrumental brasileira, tomando a obra de Moacir Santos como eixo central.

Além do caráter comemorativo, a iniciativa busca estimular o setor cultural, incentivar a economia criativa e fortalecer o turismo local, aproximando artistas do Pajeú de músicos de diferentes regiões pernambucanas.

Realizado pela Prefeitura de Flores, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, com apoio da Rede éPAJEÚ, o Festi'Ouro tem curadoria de Karina Zapata e Tiago Martins Rego, que também respondem pela direção geral e pela direção de produção. A direção técnica é assinada por Antonio Pinhêiro.

A programação começa à tarde com atividades voltadas à memória e à formação cultural. O público poderá visitar uma feira de economia criativa, acompanhar sessões de filmes dedicados à trajetória de Moacir Santos e ao universo da música, além de participar do lançamento de publicações sobre a vida e a obra do compositor.

No palco principal, músicos de Flores interpretam composições do homenageado. À noite, a agenda reúne diferentes manifestações da cultura sertaneja, com uma mesa de glosa conduzida pelo coletivo Mulheres de Repente, apresentações de poesia, aboios e shows instrumentais protagonizados por artistas da região, entre eles Irlo Simões, Cacá Malaquias e Gilson Malaquias.

Toda a programação artística será composta exclusivamente por atrações pernambucanas. Entre os convidados estão o Quarteto Tromboneando, representante da Zona da Mata Norte, e o multi-instrumentista Lucas dos Prazeres, do Recife, ampliando o diálogo entre músicos do interior e da capital.

O encerramento está previsto para uma homenagem coletiva ao centenário de Moacir Santos, com um "parabéns instrumental" executado por artistas e parceiros que compartilharam momentos de sua trajetória.



Programação do I Festi'Ouro



Tarde: Território, Cultura e Memória



15h | Feira de Gastronomia e Produtos Criativos + Intervenção Visual de Artistas Locais

15h - 16h | Flores toca Moacir Santos: Anderson Raniery (trompete), Amauri Silva (trompete), Felipe Silva (sax), Junior Batera (bateria) e Junior Mandu (trombone).

16h - 17h | Lançamento de Livros + Bate-papo com Autores + Sessão de Autógrafos:

- Livro “Rota Infinito: Moacir Santos e a composição autoral” (Prof. Sérgio Gaia).

- Cordel “A Peleja do Menino Pobre que virou Maestro” (Geraldo Euclides).

16h30 - 17h15 | Sessão de Cinema: Vida e Obra de Moacir Santos

- Exibição de documentários sobre Moacir Santos e temática musical.

Noite: Tradição, Reinvenção e Homenagens



19h - 20h15 | Mesa de Glosa: Mulheres de Repente

- Improviso poético de mulheres sertanejas sobre caminhos e legados de Moacir Santos.



20h15 - 21h | Cacá Malaquias & Família revisitam Petronilo Malaquias (Carnaíba).



21h - 21h20 | Declamação de Poesias: Laura Martins, Mª Cecília e Elenildo Ferreira (Flores).



21h20 - 22h | Quarteto Tromboneando e os Sons dos Canaviais (Zona da Mata Norte).



22h - 22h20 | Aboios de Dayane Rocha (Tabira) e Jéssica Andrade (Flores).



22h20 - 23h | Banda Umburana de Cheiro (Calumbi, Serra Talhada e Carnaíba).



23h - 23h20 | Declamação Poema Cântico Negro - paralelo com a vida de Moacir (Luís Venerré)



23h20 - 00h | Lucas dos Prazeres (Recife).



00h - 00h20 | Parabéns Coletivo ao Ouro Negro do Pajeú

- Entrega de placas aos amigos florenses.

- Bolo gigante com execução monumental de "Nanã", obra-prima de Moacir Santos.



SERVIÇO

I Festi’Ouro

Quando: 25 de julho (sábado), a partir das 15h

Onde: Praça Otoni Andrada - Centro - Flores (PE)

Acesso gratuito

Instagram: @prefeituradeflores

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