A- A+

Música Festival "30praum" apresenta Matuê, Teto e Wiu, expoentes do trap nacional, no Classic Hall Os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital

O Classic Hall será palco do festival de trap 30praum no dia 22 julho, a partir das 20h. O evento vai reunir pela primeira vez no mesmo palco Matuê, Teto e Wiu, três artistas de destaque do casting da produtora que agencia a carreira dos cantores, a 30praum. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Bilheteria Digital.



Apesar de seguirem carreiras individuais, os artistas já emplacaram 2 hits juntos: "Vampiro" bateu a marca de mais de 150 milhões de plays nas plataformas de streams e "Flow Especial", lançada no início deste ano, que acumula 35 milhões de plays.

Sobre os artistas

Wiu é um bom resumo de como a música é feita e consumida em pleno 2023, ano da tecnologia: nascido já no novo milênio, o rapper de Fortaleza cresceu na frente do computador, onde pesquisa, produz e grava suas músicas. Na semana do lançamento de seu disco de estreia, Manual de Como Amar Errado, todas as 10 faixas entraram no top 200 do Spotify, ranking com as mais tocadas do Brasil na plataforma de streaming.



Na Copa do Qatar, Neymar entrou em campo ouvindo Felina no celular, o que ajudou ainda mais a alavancar o hit.Para seu primeiro show no Classic Hall ele promete sucessos do seu primeiro disco Manual de Como Amar Errado, com hits que já somam milhares de plays, como Coração de Gelo e Brinca Demais.

Outro nome bastante aguardado no evento é Teto. Com 21 anos, o jovem baiano é uma das grandes revelações do trap. Nascido em Jacobina, cidade que fica cerca de 300 km distante de Salvador, ele é um dos responsáveis por tornar o trap, gênero musical derivado do hip-hop, um dos mais executados em todo o país.



Além do festival 30prau, o artista está confirmado nos principais eventos do país, incluindo na primeira edição do The Town, evento dos mesmos criadores do Rock in Rio. Atualmente, o jovem acumula grandes números nas redes sociais e nas plataformas de streamings musicais. O single Fim de Semana no Rio já acumula mais de 100 milhões no Spotify.

E completa o line-up, Matuê, que dispensa apresentação. Com milhões de ouvintes nas plataformas digitais, o trapper de 29 anos alcançou êxito com o disco Máquina do Tempo e diversos singles de sucesso nos últimos anos, como Vampiro e Quer Voar. Seu show é conhecido pelos visuais grandiosos, com cenários caprichados e pirotecnia, e já passou pelos maiores festivais do país, como o Rock in Rio e o Lollapalooza.

Serviço

Festival 30praum - Recife

Atrações: Matuê, Teto e Wiu

Quando: 22 de julho, a partir das 20h

Ingressos: Classic Hall e site Bilheteria Digital (https://www.bilheteriadigital.com/30praum-em-recife-22-de-julho))

Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n - Olinda

Classificação: 18 anos no setor open bar e 12 anos nos demais setores.

;Informações: 3427.7501

Veja também

câncer Liberada pelos médicos, Preta Gil vai participar de show com a família; veja vídeo do ensaio