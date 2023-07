A- A+

Cultura Festival 30praum terá intervenção de tatuagem em homenagem ao Dia do Tatuador Art Tattoo Expo estará no evento com tatuadores; durante os shows, o público poderá fazer flashes (tatuagens rápidas com desenhos já prontos), conhecer e interagir com os profissionais

Em comemoração ao Dia do Tatuador (20/07), a Art Tattoo Expo estará realizando intervenção de tatuagem com tatuadores no festival de trap 30praum com Matuê, Teto e Wiu (22), no Classic Hall. Além da pista de skate montada onde o público poderá conferir as manobras radicais com participação da skatista mirim Maytê Pires, campeã brasileira (2019) e nordestina (2022), um estúdio de tatuagem estará disponível durante todo o show.

“Nossa ideia é valorizar o tatuador, mostrando o trabalho deles que é uma verdadeira arte. Durante os shows, o público poderá fazer flashes (tatuagens rápidas com desenhos já prontos), conhecer e interagir com os profissionais. Tudo com muita segurança e de acordo com as normas sanitárias”, afirma Renato Araújo, diretor da Art Tattoo Expo.

A Art Tattoo Expo é uma convenção de tatuagem com uma competição de alto nível com os artistas expositores, além de marcas, produtos e serviços que envolvem o universo da tatuagem. Este ano o evento está programado para 30 de novembro a 3 de dezembro no Riomar Shopping com expectativa de participação de mais de 300 expositores e um público superior a dez mil pessoas.



Veja também

FIG 2023 Homenagem a Miró da Muribeca abre programação da Cepe em Garanhuns; confira programação