Festival A Letra e A Voz celebra 20 anos com mais de 60 atrações; confira programação completa

A- A+

Na edição que celebra duas décadas de fomento à literatura e artes ligadas à palavra, o Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz apresenta, de sexta-feira (25) a domingo (27) na avenida Rio Branco, Bairro do Recife, mais de 60 atrações, entre escritoras e escritores, poetas e artistas da música.



O evento gratuito e aberto ao público promovido pela Prefeitura do Recife este ano presta homenagem a Bia Marinho e Chico Science. As atividades formativas do evento já têm início nesta terça (22) e seguem até sexta-feira (25), com oficinas ministradas por Dj Dolores, Marcelino Freire e Paulo Caldas. Restam apenas algumas vagas para as oficinas de Clécio e Paulo com inscrições por formulário online.

“Recife tem uma diversidade forte, muitas linguagens atuantes e presentes. Literatura e música se destacam nisso e juntas. (...) A cidade da música se encontrando com a cidade da literatura. Dentro dessa junção, a gente também encontra um pouco dessa diversidade”, destacou o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello. Segundo ele, as 20 edições do evento “demonstram a força e resiliência de um evento que atravessou inclusive o período da pandemia, em um formato virtual e que hoje ocupa as ruas da cidade”.

Autores premiados e novos talentos

Até domingo (27), o Festival apresenta nomes da música e das letras como Antônio Marinho, Isadora Melo, Bione, Carol Levy, Fernando Azevedo e Walmir Chagas, Adelaide Santos, Flora Rodrigues, Poeta Pato, Raiane Margot e Sofio, Érica Montenegro, Hugo Monteiro, Mari Bigio, Geraldo Maia, Fred 04, Paulo André Pires, Renato L, Alexandre Morais, Elenilda Amaral, Francisca Araújo e Gislândio Araújo, além da homenageada Bia Marinho, em debates, recitais, shows e contações de histórias.



Serão mais de 60 atrações - selecionadas com curadoria do jornalista José Teles e de Janaina Serra - incluindo nomes premiados como o do jornalista, artista visual e escritor Ronaldo Correia de Brito até autores estreantes como Karina Buhr, artista já consagrada na música que lançará seu segundo livro, o romance “Mainá” (a autora lanlou em 2015, o livro de poemas, desenhos e crônicas "Desperdiçando Rimas".

"É um convite bem especial o de participar de uma mesa com o nome Letras do Mangue e também fazer mais um lançamento de "Mainá", meu primeiro romance (Todavia, 2022). Mainá é um romance permeado por muita música porque originalmente é uma peça de teatro com uma trilha que criei pra ela. A peça nunca foi encenada, nem a trilha lançada, mas está tudo ali no livro de alguma forma", detalhou Karina.

Segundo a artistam a estreia no terreno do romance foi uma descoberta de uma "nova forma de expressão". "Sempre escrevi poesias, depois letras de músicas, depois crônicas e é tudo tão diferente de escrever um romance. O tempo de escrita é diferente, pra mim a novidade de voltar sempre no texto, criar os roteiros das personagens, pensar no entrelaçamento deles. Gostei muito disso e quero fazer mais. Comecei a escrever outro, mas dei uma diminuída no ritmo pra preparar meu disco novo", disse.



Homenageados

A 20ª edição do A Letra e a Voz presta reverência dois ícones da cultura pernambucana na poesia e na música: Bia Marinho e Chico Science. A dupla de homenageados contempla a cultura cosmopolita do manguebeat até a profunda poética do Serão do Pajeú.

Chico Science, um dos idealizadores do movimento Manguebeat, que há 30 anos revolucionou a música e o comportamento de Pernambuco para o mundo. Bia, neta do lendário Louro do Pajeú, filha, mãe e tia de poetas, é uma artista atuante e representa a tradição oral da poesia nordestina.

“Foi uma enorme e agradabilíssima surpresa. Fiquei muito feliz, me senti lisonjeada! O reconhecimento por qualquer " tarefa" que a gente faz, é uma satisfação. (...) E estar junto com Chico nessa homenagem é uma história muito doida e uma res ponsabilidade enorme!”, comentou Bia.

“Ladear esse gênio, esse ícone de nossa cultura, nessa homenagem é receber dessa cidade e desse povo que amo, a aprovação do que faço, do que defendo e acredito! Não poderia ter nesse momento outra palavra que não fosse obrigada, Recife!”, agradeceu a homenageada.



Oficinas com músicos e escritores

A etapa formativa do Festival, realizado pela Secretaria de Cultura e pela Fundação de Cultura Cidade do Recife, já começa hoje (22), reunindo poetas, escritores e músicos, como Clécio Rimas, DJ Dolores, Marcelino Freire e Paulo Caldas, que ministrarão, respectivamente, quatro opções de oficinas gratuitas: Oficina de Cordel, Embolada, Repente e Rap; A Cidade que Ressoa (Paisagem Sonora); Narrativas Breves; e Oficina Literária. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no link disponível na bio do perfil @culturadorecife, no Instagram.



Destaques da programação

A partir de sexta-feira (25), a Avenida Rio Branco será palco para letras e vozes recifenses, com poetas da escrita e do som, declamadores e cantores, razões e emoções dedicadas às semeaduras literária e musical, que se encontram, fundem e fundam a cidade de tantos fazeres artísticos.



Na sexta-feira, a programação começa às 14h, nos tabuleiros cheios de promoções e novidades da Feira do Livro Miguel de Cervantes, que recebe este nome em alusão ao título de Cidade Cervantina, conquistado em 2022 pelo Recife, que foi a primeira cidade brasileira incluída pelo governo espanhol na rede de destinos globais, formada em torno do legado literário de Miguel de Cervantes.

A partir das 18h, música e poesia se encontram na teoria e na prática, durante a programação do evento, que começa numa mesa de debate e termina no palco volante do Som da Rural, para celebrar os versos agudos e certeiros de Bione e a peleja poética e agora patrimonializada da Batalha da Escadaria, duelo de MCs realizado há 15 anos no Recife e recentemente declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.



No sábado (26), tem mais feira, mais música e mais debate, além de lançamento de livro. Vai ter sarau reunindo as novas poesias recifenses de Adelaide Santos, Flora Rodrigues, Poeta Pato, Raiane Margot e Sofio. E, encerrando o segundo dia, o Som da Rural conduzirá o público pelo universo musical de Geraldo Maia.



Encerrando o festival, no domingo (27), a literatura vai convidar o Recife para chegar mais cedo ao bairro. A programação do domingo já começa às 11h com a poesia musicada de Mari Bigio, que canta e encanta para convidar o futuro a ler. Também haverá lançamentos de livros e mesa de debate, dedicada aos acordes e vozes que até hoje ecoam do mangue, com a participação de Fred 04 e Karina Buhr, além do produtor Paulo André Pires e do jornalista Renato L, em celebração aos 30 anos do Movimento Manguebeat.



Depois de mergulhar no mangue, a programação vai se embrenhar no Sertão da homenageada Bia Marinho, que será o mote inspirado e infalível para a glosa de Alexandre Morais, Elenilda Amaral, Francisca Araújo, Gislândio Araújo e Jorge Filó. O evento termina com shows de Zé Brown e da própria Bia, letra e voz devotadas à cultura pernambucana.



PROGRAMAÇÃO

20º Festival A Letra e A Voz - 2023

Música e Literatura

Homenagem a Chico Science e Bia Marinho

Oficinas:

Lançamentos, debates, shows e recitais:



Sexta-feira (dia 25)

Local: Av. Rio Branco

Pavilhão A Letra e A Voz

14h - Abertura da Feira do Livro Miguel de Cervantes

18h - Mesa de debate "Música e Poesia" - Com Antônio Marinho, Ronaldo Correia de Brito e mediação de Isadora Melo

Palco Som na Rural

20h - Batalha da Escadaria

21h30 - Apresentação musical de Bione

Sábado (dia 26)

Local: Av. Rio Branco

Pavilhão A Letra e A Voz

10h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

14h - Apresentação musical infantil, com Carol Levy

15h30 - Lançamento do livro “A Corrida Maluca”, de Érica Montenegro

16h - Mesa de debate "A saudade na obra de Antônio Maria" - Com Fernando Azevedo, Walmir Chagas e mediação de José Teles

17h30 - Lançamento do livro “Escola das Horas”, de Raiza Figuerêdo

18h - Mesa de debate "A censura na literatura infantil" - Com Érica Montenegro, Hugo Monteiro e mediação de Roberta Cavalcanti

19h30 - Lançamento do livro “Afrochego: poemas para acalentar meu povo”, de Odailta Alves

20h - Sarau Cena Cervantina da Nova Poesia, com Adelaide Santos, Flora Rodrigues, Poeta Pato, Raiane Margot e Sofio

Palco Som na Rural

21h - Apresentação musical de Geraldo Maia e o universo musical inspirado em Miguel de Cervantes

Domingo (dia 27)

Local: Av. Rio Branco

Pavilhão A Letra e A Voz

10h - Feira do Livro Miguel de Cervantes

11h - Apresentação do espetáculo infantil Histórias de Porta em Porta, da Cia Meias Palavras

14h - Apresentação musical infantil, com Mari Bigio

15h30 - Lançamento do livro “Poesias Concordância da Alma 2019 - Volume II”, de Burgo Carneiro de Souza

16h - Mesa de debate "Letras do Mangue" - Com Fred 04, Karina Buhr, Paulo André Pires, Renato L e mediação de Débora Nascimento

17h30 - Lançamento do livro “Mainá”, de Karina Buhr

18h - Mesa de Glosa "A letra e a voz de Bia Marinho" - Com Alexandre Morais, Elenilda Amaral, Francisca Araújo, Gislândio Araújo e Jorge Filó

19h - Apresentação musical de Zé Brown

19h30 - Apresentação musical de Bia Marinho



SERVIÇO

20ª edição do A Letra e a Voz

Outras informações no Instagram (@culturadorecife)

Veja também

BREGA E ARROCHA "Os Donos do Bar" traz Nadson o Ferinha, Priscila Senna e Tayrone ao Clube Português