LITERATURA Festival A Letra e a Voz: prévia poética da 20ª edição será dedicada a Miró da Muribeca Prévia poética do festival acontece nesta quarta-feira (16) na Praça do Sebo, Centro do Recife

A Praça do Sebo, no Centro do Recife, vai ser incrementada nesta quarta-feira (16) por uma prévia poética da 20ª edição do Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz - marcado para acontecer entre os próximos dias 23 e 27 deste mês.



Com acesso gratuito a quem quiser chegar, a partir das 15h30, o festival vai render homenagem ao poeta Miró da Miuribeca, em recital realizado na Praça.





Integram o recital na quarta-feira Nina Rodrigues, Renata Santana, Odailta Alves, Kalor Pacheco e o Poeta Malungo.



Para a edição deste ano, o Festival - promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife - vai celebrar a cultura pernambucana através de Bia Marinho e Chico Science, com programação que inclui, além de literatura, música, circo, teatro e dança.

