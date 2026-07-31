Festival A Letra e a Voz promove encontro poético entre Brasil, África e Portugal no Santa Isabel
Leitura cênica "O Mar que nos Habita" integra a programação do evento e reúne poemas de autores dos três continentes em montagem que combina teatro e música ao vivo
O Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel será palco, neste sábado (1º), às 19h, da performance literária "O Mar que nos Habita", atração da programação do Festival Recifense A Letra e a Voz.
A proposta reúne poesia, teatro e música em uma encenação inspirada na produção literária de Brasil, África e Portugal.
Com concepção assinada pelo escritor e poeta Plínio Pacheco Oliveira, o espetáculo transforma a leitura de poemas em uma experiência performática.
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O elenco é formado pelos atores Fabiana Pirro, Nínive Caldas, Júnior Sampaio, Gheuza e Mayra Waquim, enquanto a trilha sonora é executada ao vivo pelo músico Márcio Oliveira.
A seleção de textos destaca escritores pernambucanos ao lado de autores de outras regiões do Brasil e de países africanos e europeus de língua portuguesa.
Entre os nomes escolhidos estão João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena Filho, Cida Pedrosa, Luna Vitrolira e o próprio Plínio Pacheco, além de Castro Alves, dos moçambicanos Mia Couto e José Craveirinha, e dos portugueses Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner.
Ao articular diferentes vozes da literatura em língua portuguesa, a montagem busca aproximar tradições culturais marcadas por referências comuns, explorando temas como memória, ancestralidade, identidade e resistência por meio da palavra falada, da interpretação e da música.
A apresentação tem acesso gratuito. Os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do Teatro de Santa Isabel, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.
As arrecadações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife, e a entrada está condicionada à capacidade do espaço.
SERVIÇO
Performance literária "O Mar que nos Habita", no Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz
Quando: Sábado (1º), às 19h
Onde: Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE
Entrada gratuita - Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível para o Banco de Alimentos do Recife. Sujeito à lotação
Instagram: @culturadorecife