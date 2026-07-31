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PERFORMANCE LITERÁRIA Festival A Letra e a Voz promove encontro poético entre Brasil, África e Portugal no Santa Isabel Leitura cênica "O Mar que nos Habita" integra a programação do evento e reúne poemas de autores dos três continentes em montagem que combina teatro e música ao vivo

O Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel será palco, neste sábado (1º), às 19h, da performance literária "O Mar que nos Habita", atração da programação do Festival Recifense A Letra e a Voz.

A proposta reúne poesia, teatro e música em uma encenação inspirada na produção literária de Brasil, África e Portugal.

Com concepção assinada pelo escritor e poeta Plínio Pacheco Oliveira, o espetáculo transforma a leitura de poemas em uma experiência performática.

O elenco é formado pelos atores Fabiana Pirro, Nínive Caldas, Júnior Sampaio, Gheuza e Mayra Waquim, enquanto a trilha sonora é executada ao vivo pelo músico Márcio Oliveira.

A seleção de textos destaca escritores pernambucanos ao lado de autores de outras regiões do Brasil e de países africanos e europeus de língua portuguesa.

Entre os nomes escolhidos estão João Cabral de Melo Neto, Carlos Pena Filho, Cida Pedrosa, Luna Vitrolira e o próprio Plínio Pacheco, além de Castro Alves, dos moçambicanos Mia Couto e José Craveirinha, e dos portugueses Eugénio de Andrade e Sophia de Mello Breyner.

Ao articular diferentes vozes da literatura em língua portuguesa, a montagem busca aproximar tradições culturais marcadas por referências comuns, explorando temas como memória, ancestralidade, identidade e resistência por meio da palavra falada, da interpretação e da música.

A apresentação tem acesso gratuito. Os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do Teatro de Santa Isabel, mediante a entrega de 1 kg de alimento não perecível.

As arrecadações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife, e a entrada está condicionada à capacidade do espaço.



SERVIÇO

Performance literária "O Mar que nos Habita", no Festival Recifense de Literatura A Letra e a Voz

Quando: Sábado (1º), às 19h

Onde: Salão Nobre do Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife-PE

Entrada gratuita - Os ingressos serão distribuídos uma hora antes do espetáculo, mediante a doação de 1 kg de alimento não-perecível para o Banco de Alimentos do Recife. Sujeito à lotação

Instagram: @culturadorecife

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