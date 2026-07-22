A- A+

LITERATURA Festival A Letra e A Voz chega à 23ª edição com atividades gratuitas; confira a programação Evento ocorre de 31 de julho a 8 de agosto, em nove locais do Recife, reunindo literatura, música e teatro

Unindo música, teatro e literatura em uma programação gratuita, o 23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz ocorre de 31 de julho a 8 de agosto. A Prefeitura do Recife anunciou nesta quarta-feira (22) as atrações, horários e demais detalhes do evento.

As atividades serão realizadas em espaços públicos, culturais, acadêmicos e de assistência social, totalizando nove locais da cidade. O público terá acesso mediante a entrega de um quilo de alimento não perecível, com arrecadação destinada ao Banco de Alimentos do Recife.

Uma das atrações principais é o ator Gregório Duvivier. Ele apresentará, na noite de abertura, sua palestra-show “Aos Pés da Letra”, que é um dobramento da peça “O Céu da Língua” e do último livro do artista, no Teatro de Santa Isabel.



A programação promove encontros entre diferentes autores. Um exemplo é a mesa “Narrativas para Habitar o Mundo”, que une a escritora paulista Aline Bei e a pernambucana Clarice Freire, no mesmo Teatro de Santa Isabel.

Na parte musical do evento, a cantora potiguar Juliana Linhares faz a estreia nordestina de seu novo show, “Até Cansar o Cansaço”, fruto do seu segundo disco solo. Já o pernambucano PC Silva encerra o festival com “Estamos aqui”.

Entre os espetáculos teatrais, “Josefina, uma Peça Rato” será encenado pelo Cangaias Coletivo Teatral. Outro destaque é a performance “O Mar que nos habita”, com elenco encabeçado pela atriz Nínive Caldas, em homenagem a escritoras pernambucanas.

A 23ª edição do A Letra e A Voz segue o tema “Narrativas para habitar o mundo: vozes que se encontram”, rendendo homenagens aos escritores Tiago West e Raimundo Carrero, in memoriam, e à Frente Nacional das Mulheres do Hip Hop de Pernambuco.

Uma novidade neste ano é a realização de uma atividade pré-festival inédita no Recife. A ação “Leituraço: Histórias que se cruzam” será uma leitura coletiva, realizada no EcoNúcleo do Parque da Jaqueira, às 15h, neste sábado (25).



Confira a programação do 23º Festival Recifense de Literatura A Letra e A Voz:

Dia 25/07 (Sábado)

Pré-festival

Parque da Jaqueira (EcoNúcleo)

15h às 17h - Leitura Coletiva: Leituraço Histórias que se Cruzam

Dia 31/07 (Sexta-feira)

Teatro de Santa Isabel

19h - Homenagem a Tiago West e Raimundo Carrero / Show “Chama Elas”, da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop / Espetáculo “Aos pés da Letra”, de Gregório Duvivier

Dia 01/08 (Sábado)

Teatro Hermilo Borba Filho

10h30 - Espetáculo infantil “Vento Forte para Água e Sabão”, da Cia Fiandeiros



Teatro de Santa Isabel

14h30 - Encontro com o autor: Cannibal conversa sobre o livro “Música para o Povo que não Ouve”, no foyer do teatro

15h - Mesa “Cenas que se Cruzam”, com Pablo Fidalgo (ESP) e Giordano Castro. Mediação Ana Gábri, no Salão Nobre

16h30 - Mesa “Narrativas para Habitar o Mundo”, com Aline Bei e Clarice Freire, no Salão Nobre

19h - Performance literária “O Mar que nos Habita”, com Nínive Caldas e elenco, e espetáculo “Josefina, uma Peça Rato”, do Cangaias Coletivo Teatral



Dia 02/08 (Domingo)

Teatro de Santa Isabel

9h às 18h - Feira da Maré

10h - Visita Guiada infantil pelo Teatro de Santa Isabel

10h30 - Contação de Histórias “As Bonecas de Nyashia”, com Odailta Alves

11h - Contação “Histórias e Canções para Habitar o Mundo”, com Carol Levy

15h - Mesa “A Cidade Inventada: Tiago West”: debate e lançamento do Memorial Tiago West, com Natasha Centenaro, Malu Freitas e Rafael West

16h30 - Mesa “Sonhar para Habitar o Mundo: Raimundo Carrero”, com Marcelo Pereira e Conceição Rodrigues

19h - Show “Até Cansar o Cansaço”, de Juliana Linhares



Dia 04/08 (Terça-feira)

Escola Professor Costa Porto (Joana Bezerra/Coque)

18h30 - Aula-espetáculo “Histórias do Brasil por Autoras Negras”, com Messias Martins. Para alunos do EJA



Dia 05/08 (Quarta-feira)

Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida (Rua do Bom Jesus)

15h - Leitura Mediada “Água Doce: A Literatura Trans(atlântica) de Akwaeke Emezi”, com Lucas Santana.



Dia 06/08 (Quinta-feira)

Compaz Ariano Suassuna

15h - Aula-espetáculo A Travessia dos Versos, com Maria Eulina Frada da Silva Mendes



Escolinha de Arte do Recife (Graças)

15h - Aula-espetáculo “80 anos de muita história”, com Inaldete Pinheiro e Odailta Alves. Para professores e alunos da UFPE



Dia 07/08 (Sexta-feira)

Academia Pernambucana de Letras

16h - Mesa “Outros Caminhos: Acessibilidade, Tecnologia e Mediação Literária”, com Pedro Izídio e Jefferson William



Dia 08/08 (Sábado)

Paço do Frevo

15h - Aula-espetáculo “Da África ao Frevo: Narrativas Literárias nas Vozes que cruzam o mar”, com Edmilton Amaro da Hora Filho

16h - Show “Estamos aqui”, com PC Silva

Veja também