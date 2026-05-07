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Artes Festival Acordes Para o Museu une música e artes visuais no Instituto Ricardo Brennand, em maio Programação ocupa o museu em dois domingos, das 14h às 17h, com apresentações de Maciel Salú e Isadora Melo (17/05); Martins e Bell Puã (24/05); ingressos à venda no Sympla

Um encontro entre música e artes visuais será promovido no Festival Acordes Para o Museu, que ocupará a galeria do Instituto Ricardo Brennand (bairro da Várzea), durante dois domingos neste mês de maio, reunindo os artistas Maciel Salú e Isadora Melo (17/05) e Martins e Bell Puã (24/05), das 14h às 17h, com ingressos pela plataforma Sympla.



No mesmo espaço, estarão disponíveis diversas obras de artistas plásticos de Pernambuco, como Francisco Brennand, Tereza Costa Rêgo, José Cláudio, Aloísio Magalhães, entre outros.

“A programação do Festival Acordes Para o Museu vai além da música e reafirma o compromisso do Instituto Ricardo Brennand de incentivar a visitação e ampliar o acesso do público às diferentes expressões artísticas”, explica Nara Galvão, diretora do Instituto Ricardo Brennand.

“Conseguimos juntar artistas da música e acervos de obras visuais em um cenário único, propondo uma experiência diversa para toda a família”, completa Galvão. Além do acesso à galeria de arte, onde acontecerão os shows, o público também tem direito a visitar todo o complexo museológico do Instituto Ricardo Brennand, incluindo a Pinacoteca e o Castelo de Armas.



O Festival Acordes Para o Museu tem incentivo público, com o financiamento do edital do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), por meio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife, da Secretaria de Cultura e da Prefeitura da Cidade do Recife. Além disso, leva o patrocínio da Queiroz Cavalcanti Advocacia e da Moura Dubeux Engenharia, além da realização do Instituto Ricardo Brennand, juntamente com a RR Captação Viabilidade.

Ingressos

Os ingressos para cada dia do festival estão à venda pelo Sympla, por R$ 50 (meia-entrada) e R$ 100 (inteira). Já o valor para os dois dias fica em R$ 80 (meia-entrada) e R$ 160 (inteira). Acesse e confira - https://bit.ly/3Pl3fVq. Também são disponibilizados ingressos sociais exclusivos para pessoas inscritas no ID Jovem e no CadÚnico, mediante documento comprobatório.

SERVIÇO:

Festival Acordes Para o Museu

Com Maciel Salú e Isadora Melo (17/05) ; Martins e Bell Puã (24/05)

Quando: Domingos (17 e 24/05), das 14h às 17h.

Onde: Instituto Ricardo Brennand (rua Mário Campelo, nº 700, bairro da Várzea, Recife/PE)

Ingressos: No Sympla - R$ 50,00 (meia-entrada) | R$ 100,00 (inteira) | R$ 80 (casadinha - meia-entrada) | R$ 160 (casadinha - inteira)

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