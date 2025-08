A- A+

"Festival Afro-Gastronômico Ajeun" estreia em Belo Jardim, com programação gratuita O evento promete imersão nos sabores, saberes e expressões da cultura afro-brasileira

Neste sábado (2), o "Festival Afro-Gastronômico Ajeun" realiza sua primeira edição no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O nome Ajeun, que em iorubá significa "vamos comer!", é um convite simbólico à partilha.

O evento promete arte, cultura, ancestralidade, uma imersão nos sabores, saberes e expressões da cultura e religiosidade afro-brasileira, com uma programação gratuita. O festival reúne oficinas, apresentações artísticas, exibição de filmes e experiências sensoriais e educativas, com participação de artistas, educadores e coletivos da região.

O festival será realizado no Complexo Cultural da Estação, iniciando com a roda de diálogo “Experiência Gastronômica e Contação de Histórias”, conduzida por Júnior de Oyá.

“Meu compromisso é fortalecer as práticas e os saberes de terreiro como um ato político e social”, destaca Júnior.

Em seguida, acontece a apresentação do Interior Coletivo, grupo de dança de Belo Jardim, composto por Cleice Ferreira, Jacksyanne Monteiro e Mylene Ferreira. Encerrando a noite, será exibido o filme "Meu Lugar no Mundo", produzido pelo coletivo Erê Sankofa, do Quilombo Xambá, situado em Olinda.

Serviço:

"Festival Afro-Gastronômico Ajeun"

Quando: sábado (2), a partir das 16h

Onde: Complexo Cultural da Estação

Entrada gratuita

* Com informações da assessoria de imprensa

