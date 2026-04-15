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Música Festival Afropunk estreia no Recife em setembro; Ebony, Lia e Daúde confirmadas Desde o ano passado, o festival tem se expandido para além das fronteiras de Salvador, com a inclusão da edição no Rio de Janeiro e, agora, na capital pernambucana

Recife está confirmada pela primeira vez como uma das sedes do Afropunk Experience, um dos maiores festivais de cultura negra do mundo, no dia 12 de setembro.



Desde o ano passado, o festival tem se expandido para além das fronteiras de Salvador, na Bahia, onde sempre foi sediado, incluindo a realização da primeira edição no Rio de Janeiro e, agora, na capital pernambucana.

Para o evento no Recife, marcado para acontecer na UFPE, estão confirmados os shows de Lia de Itamaracá & Daúde e da rapper carioca Ebony. O festival propõe um movimento de afirmação da cultura afro-diaspórica, abrangendo música, moda e ativismo.

Para a edição do Rio de Janeiro, que acontece no dia 27 de junho, no Terreirão do Samba, estão confirmados os shows de Edson Gomes e Rachel Reis. Já para Salvador, principal sede do evento, nos dias 7 e 8 de novembro, foram anunciados Gilberto Gil, Jorja Smith, Emicida, Lazzo, Gaby Amarantos e NandaTsunami.





SERVIÇO

AFROPUNK Experience Rio de Janeiro | Terreirão do Samba

27 de Junho



AFROPUNK Experience Recife | UFPE

12 de Setembro



AFROPUNK Brasil | Parque de Exposições de Salvador

7 e 8 de Novembro



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