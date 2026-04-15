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Música

Festival Afropunk estreia no Recife em setembro; Ebony, Lia e Daúde confirmadas

Desde o ano passado, o festival tem se expandido para além das fronteiras de Salvador, com a inclusão da edição no Rio de Janeiro e, agora, na capital pernambucana

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Lia de Itamaracá & Daúde e Ebony são as primeiras atrações anunciadas para a estreia do Afropunk Experience RecifeLia de Itamaracá & Daúde e Ebony são as primeiras atrações anunciadas para a estreia do Afropunk Experience Recife - Foto: Ravanelli Mesquitta/Felipe Gomes

Recife está confirmada pela primeira vez como uma das sedes do Afropunk Experience, um dos maiores festivais de cultura negra do mundo, no dia 12 de setembro.

Desde o ano passado, o festival tem se expandido para além das fronteiras de Salvador, na Bahia, onde sempre foi sediado, incluindo a realização da primeira edição no Rio de Janeiro e, agora, na capital pernambucana.

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Para o evento no Recife, marcado para acontecer na UFPE, estão confirmados os shows de Lia de Itamaracá & Daúde e da rapper carioca Ebony. O festival propõe um movimento de afirmação da cultura afro-diaspórica, abrangendo música, moda e ativismo.

Para a edição do Rio de Janeiro, que acontece no dia 27 de junho, no Terreirão do Samba, estão confirmados os shows de Edson Gomes e Rachel Reis. Já para Salvador, principal sede do evento, nos dias 7 e 8 de novembro, foram anunciados Gilberto Gil, Jorja Smith, Emicida, Lazzo, Gaby Amarantos e NandaTsunami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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SERVIÇO
AFROPUNK Experience Rio de Janeiro | Terreirão do Samba
27 de Junho

AFROPUNK Experience Recife | UFPE
12 de Setembro

AFROPUNK Brasil | Parque de Exposições de Salvador
7 e 8 de Novembro
 

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