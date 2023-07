A- A+

Trap Festival 'American Party' promove noite dedicada ao Trap e ao Funk, nesta sexta-feira (7) Entre as atrações, Mc Cabelinho, Hariel, Ryan SP e Veigh

O trap e funk vão agitar a noite desta sexta-feira (7), no Clube Português do Recife. Ganhando o line up da festa ‘American Party’, que chega a sua 6ª edição, o evento reunirá os principais nomes dos ritmos musicais.

Figurando entre os artistas mais tocados do momento, TZ Coronel, Mc Cabelinho, Hariel, Ryan SP e Veigh serão os responsáveis por animar os pernambucanos com os principais sucessos de suas carreiras, que são verdadeiros hits entre o público e nas redes sociais.

Os ingressos custam R$ 125 (frontstage) e R$ 200 (open bar - Whisky, Gin, Vodka Smirnoff, Refrigerante, Água, Tônica e Cerveja) e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital e nas lojas Esposende dos Shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Veja também

Música Novo álbum de Carlinhos Brown traz participação de Rita Lee