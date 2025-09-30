Festival Animage chega à 15ª edição no Recife, com recorde de inscrições; saiba mais

A- A+

O 15º Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco promete uma edição marcante a partir de 7 de outubro. Reconhecido como um dos principais eventos do gênero no Brasil, o festival propõe revisitar sua trajetória e, ao mesmo tempo, projetar o futuro da animação no mundo.



Até o dia 12, o público poderá acompanhar uma programação intensa, com 134 filmes, entre curtas e longas-metragens de 51 países, exibidos em espaços históricos do Recife.



Estão previstos lançamentos nacionais e internacionais, retrospectivas, clássicos restaurados e produções brasileiras. A expectativa é receber cerca de 7 mil pessoas em 54 sessões.



Segundo o diretor do festival, Gutie, a diversidade de formatos acompanha a identidade do evento, "que faz do Animage não apenas um festival de exibição, mas um espaço de troca e desenvolvimento da arte da animação".



Os números desta edição impressionam. Em 2025, o festival recebeu um recorde de 2.300 inscrições, vindas de 112 países, disputando vaga na Mostra Competitiva.



Dela foram selecionados 72 curtas, divididos em 11 programas, avaliados por um júri formado pelo realizador português Nuno Beato, o animador Jason Tadeu e a jornalista pernambucana Luciana Veras.



Mostras

Entre os destaques está a Mostra Palestina, que reúne curtas sobre identidade, resistência e conflitos da região. A seleção é fruto da parceria entre a curadoria do festival, o egípcio Animatex e o projeto Para Gaza Com Amor.



A Mostra Erótica apresenta obras premiadas, como "The Eating of an Orange" (EUA). Segundo a curadora Nara Aragão, a proposta deste ano é abordar “o autoconhecimento do corpo como parte essencial da saúde mental e emocional”. Os filmes, dirigidos por mulheres, oferecem um olhar delicado sobre seus corpos.



Também fazem parte da programação a Mostra Fabian&Fred, dedicada à produtora alemã e com presença do diretor Frédéric Schuld. Também a Mostra Sardinha em Lata, representada pelo realizador português Nuno Beato.



A Mostra Africana, com títulos inéditos de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Além da Mostra Retrospectiva 15 anos, que revisita a história do festival em sessões gratuitas e ao ar livre no Recife.



Longas

Entre os destaques da seleção de longas estão "Arco", do francês Ugo Bienvenu, premiado em Annecy, exibido em Cannes e cotado para o Oscar 2026, e o brasileiro "Glória e Liberdade", de Letícia Simões, que revisita as revoltas separatistas do século 19 em um Brasil fragmentado.



Outros destaques incluem "A Sapatona Galáctica", vencedora da Berlinale, e inéditos pernambucanos como "Medo Monstro e Odudua". Para o curador Júlio Cavani, “o conteúdo dos filmes combina visões sobre o futuro e pesquisas históricas sobre o passado”.



Além das exibições, a programação inclui atividades educativas gratuitas, com tradução em Libras. Haverá encontros com a animadora paulista Rosana Urbes e com o diretor português Nuno Beato.



Programação completa aqui.

*Com informações da assessoria de imprensa

Serviço

Animage - Festival Internacional de Animação de Pernambuco - 15 anos

Quando: 7 a 12 de outubro

Onde: Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, Teatro do Parque, Parque Dona Lindu e Parque Santana

Ingressos gratuitos

Informações: animagefestival.com

