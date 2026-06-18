Festival Ano Cultural Brasil-China tem show de Khrystal e Xinlu Chen no Recife, quinta (18)
Segunda noite do evento na capital pernambucana recebe encontro entre a cantora potiguar e a musicista de jazz chinesa
A Caixa Cultural Recife recebe, nesta quinta-feira (18), às 19h30, a segunda noite da etapa pernambucana do Festival Caixa Ano Cultural Brasil-China, evento que passa por cinco cidades brasileiras promovendo um intercâmbio cultural entre artistas dos dois países.
Na capital de Pernambuco, a cantora, compositora e atriz Khrystal convida Xinlu Chen, uma das musicistas de jazz mais ativas na cena chinesa. A entrada é gratuita. O evento, que já passou por Salvador, atravessa e aproxima diferentes idiomas e sonoridades.
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Sobre as artistas
Na parada em Recife, a anfitriã Khrystal apresenta um repertório que percorre diferentes momentos de sua trajetória artística. Com 26 anos de carreira, a cantora, compositora e atriz, natural do Rio Grande do Norte, é um dos nomes de destaque da cena artística nordestina contemporânea.
O encontro se completa com a participação especial de Xinlu Chen, vinda de Xangai, onde trabalha como saxofonista de jazz, compositora e educadora.
Formada pela Aaron Copland School of Music (CUNY) em Nova York, a artista se apresentou em importantes casas de jazz ao lado de nomes como Antonio Hart e Michael Mossman, em grandes clubes nos Estados Unidos, na China e em Taiwan. Xinlu também integra big bands chinesas da atualidade.
Intercâmbio Cultural
O Festival Caixa Ano Cultural Brasil-China propõe o fortalecimento das relações entre os dois países por meio da música, promovendo encontros entre artistas brasileiros e chineses.
A iniciativa integra a programação do Ano Cultural Brasil-China 2026 e nasce a partir de uma missão cultural realizada na China, que levou artistas brasileiros para a promoção da música nacional no exterior. Agora, o intercâmbio ganha continuidade nos palcos e amplia o contato do público com diferentes expressões artísticas e referências culturais chinesas.
Após Recife, o circuito segue para as unidades da Caixa Cultural de Curitiba, Fortaleza e do Rio de Janeiro. Em cada cidade, artistas brasileiros e chineses compartilham o palco em apresentações que promovem o diálogo entre diferentes tradições musicais e culturais.
A parceria com a Caixa Cultural viabiliza a abrangência do projeto, levando a programação a diferentes regiões do Brasil, do Nordeste ao Sul do país. O festival é uma realização do Instituto Rede Cuidare, com patrocínio da Caixa e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura.
SERVIÇO:
Festival CAIXA Ano Cultural Brasil-China – Edição Recife – Khrystal convida Xinlu Chen
Quando: 17 e 18 de junho (quarta e quinta-feira), às 19h30
Onde: Local: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Entrada gratuita - Retirada de ingressos 1h antes do início do show
Informações: Site Caixa Cultural | Instagram: @CulturalRecife
Classificação indicativa: Livre
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