ARDEMARESIA Festival ArdeMaresia, no Estelita, acontece sábado (11) e promove cena independente de música Evento reúne as bandas pernambucanas Hóspedes da Rua Rosa e Mangroov, além da participação da banda baiana Tangolo Mangos

Reunindo criatividade e autenticidade, o ArdeMaresia promove um espaço para grupos independentes da música brasileira conseguirem manifestar sua sonoridade para o público recifense. A terceira edição do festival, que acontece neste sábado (11), no Estelita Bar, a partir das 16h, tem como atrações as bandas pernambucanas Hóspedes da Rua Rosa e Mangroov, além da participação da banda baiana Tangolo Mangos com a turnê do seu primeiro álbum, o "Garatujas".



Nova brasilidade

Consideradas bandas irmãs, Hóspedes da Rua Rosa e Mangroov, dividem o palco desde 2022, no show de estreia de cada um dos grupos na primeira edição do Festival Rota Independente. A partir desse encontro, a união se fortaleceu e na busca de representar uma nova sonoridade, inspirada nas raízes do Manguebeat recifense, a parceria gerou o conceito do "Mangue Rosa".

A busca por inovação e criatividade é um fenômeno intrínseco ao rock e, nesse contexto, as duas bandas estão dando um passo para uma nova fase. Formada por Aline Beltrão, Johnny de Sousa, Victor Sales e Vinícius Marçal, a Hóspedes lançou o primeiro álbum em 2022 - "Eu tô muito é pior" com influências do indie rock. Com os recentes lançamentos, da canção ''Recife, AT" e a coletânea ''6 Voltas em uma Volta Só'', a banda começou a abraçar os estilos brasileiros, como maracatu, frevo, brega e samba.

''O nosso segundo disco vai ser mais festivo, mais pesado em questão de conteúdo, não de sonoridade. Se o primeiro álbum era voltado para o para o rock and roll gringo, eu acho que esse novo vai apresentar um lado mais brasileiro e mais de originalidade dos Hóspedes'', disse o bateirista Johnny.

Crédito: Efraim Cruz

As primeiras músicas da Mangroov foram compostas em inglês, porém, a banda, formada por Dimoura, Rafael Portela, Gustavo Lippo e Paulo Falcão, adotou uma nova forma de manifestar o seu som com canções escritas em português. Os últimos singles "Mangroov" e "Tamarineira" colocam o grupo nessa posição de explorar o rock através da combinação com o blues, funk e ritmos regionais.

"Espero que o reencontro com o público seja maravilhoso e que ele goste das novidades implementadas pela Mangroov", comentou o guitarrista Rafael Portela.

Representatividade

A luta das bandas independentes para alcançar palcos e públicos cada vez maiores continua sendo a tônica desses artistas, pois ainda não conseguem conquistar a sustentabilidade financeira, e o apoio do público recifense, que prefere consumir material de fora ou um artista mais consolidado.

"O público recifense ainda não abraça totalmente bandas novas e isso acaba sendo um grande problema na Cidade. Porém, com o tempo, podemos ver que muitas pessoas estão começando a dar uma chance e, quem sabe, com o tempo isso permite que a cena consiga emergir", provoca Rafael Portela.

Com o desafio de fomentar um ecossistema que dê oportunidades para os atores culturais independentes, a Hóspedes e Mangroov buscam trazer à tona essa representatividade para a cena com a inclusão de um som com raízes pernambucanas. Para Johnny, a união das bandas é uma solução para a falta de oportunidades. "Uma cena só vai existir a partir do momento em que possa haver uma comunicação entre todo mundo. Por isso surgiu essa parceria com a Mangroov. Não pode existir um ator principal, pois não adianta você só fazer uma banda com um som legal e um conceito legal", conclui ele.

Sobre o ArdeMaresia

O Festival ArdeMaresia é uma iniciativa criada por Vinícius Marçal, da Hóspedes, como um coletivo de resistência que une a cena independente, gerando novas oportunidades para as bandas encontrarem espaço e público dentro de Pernambuco. Além disso, a terceira edição promove um intercâmbio cultural com a banda baiana Tangolo Mangos, composta por Neca, Felipe Vaqueiro, João Antônio Dourado, João Denovaro e Pedro Viana.

Crédito: Ricardo Dantas

Referências da música alternativa no Brasil, eles trazem para o Estelita a turnê do álbum "Garatujas (2023)", explorando um rock multifacetado no regionalismo brasileiro e na psicodelia.

"Essa união representa a coletividade e colaboração envolvidas na criação de qualquer projeto de música independente, e também é símbolo de uma movimentação que começou há anos, pelo agitador cultural Vinícius Marçal", exaltou Felipe.

SERVIÇO

Festival ArdeMaresia

Atrações: Hóspedes da Rua Rosa, Mangroov e Tangolo Mangos

Quando: 11 de maio, a partir das 16h

Onde: Estelita - Saturnino de Brito, 385, Cabanga, Recife

Ingressos a partir de R$ 30 no Sympla

Instagram: @festivalardemaresia

